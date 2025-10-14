وزارة التربية تصدر روزنامة المراقبة المستمرة للسنة الدراسية 2025-2026

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن الروزنامة الرسمية للمراقبة المستمرة في المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026، وذلك بمقتضى منشور وجّهه وزير التربية إلى المندوبيات الجهوية للتربية، ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي، ومديري المؤسسات التربوية.







تفاصيل الرزنامة حسب الثلاثيات



الثلاثي الأول



الثلاثي الثاني



الثلاثي الثالث



تسعى الوزارة، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى، من خلال تقييم مكتسبات التلاميذ، ومعالجة النقائص، وترسيخ التعلمات، بما يضمن، ويكرّسبين مختلف التلاميذ.* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة:(إنجازًا وإصلاحًا).* فترة الفروض التأليفية: من، مع* الأسبوع المغلق: من* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة:(إنجازًا وإصلاحًا).* فترة الفروض التأليفية: من، مع* الأسبوع المغلق: منبالنسبة إلى، و* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة:(إنجازًا وإصلاحًا).* الفروض التأليفية تُجرى أيام* الأسبوع المغلق ينتظم أيامأما بالنسبة إلى* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة:(إنجازًا وإصلاحًا).* تُجرى الفروض التأليفية أيام