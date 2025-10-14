وزارة التربية تصدر روزنامة المراقبة المستمرة للسنة الدراسية 2025-2026
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن الروزنامة الرسمية للمراقبة المستمرة في المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026، وذلك بمقتضى منشور وجّهه وزير التربية إلى المندوبيات الجهوية للتربية، ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي، ومديري المؤسسات التربوية.
تسعى الوزارة، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى إضفاء مزيد من النجاعة على نظام المراقبة المستمرة، من خلال تقييم مكتسبات التلاميذ، ومعالجة النقائص، وترسيخ التعلمات، بما يضمن استمرارية التقييم وانتظامه، ويكرّس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف التلاميذ.
تفاصيل الرزنامة حسب الثلاثيات
الثلاثي الأول* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة: 22 نوفمبر 2025 (إنجازًا وإصلاحًا).
* فترة الفروض التأليفية: من 1 إلى 6 ديسمبر 2025، مع ضمان السير العادي للدروس.
* الأسبوع المغلق: من 8 إلى 13 ديسمبر 2025.
الثلاثي الثاني* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة: 14 فيفري 2026 (إنجازًا وإصلاحًا).
* فترة الفروض التأليفية: من 23 إلى 28 فيفري 2026، مع استمرار الدروس بصفة عادية.
* الأسبوع المغلق: من 2 إلى 7 مارس 2026.
الثلاثي الثالثبالنسبة إلى السنوات السابعة والثامنة والتاسعة من التعليم الأساسي، والأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي:
* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة: 9 ماي 2026 (إنجازًا وإصلاحًا).
* الفروض التأليفية تُجرى أيام 13 و14 و15 و16 و18 و19 ماي 2026.
* الأسبوع المغلق ينتظم أيام 20 و21 و22 و23 و25 و26 ماي 2026.
أما بالنسبة إلى السنة الرابعة من التعليم الثانوي (البكالوريا):
* آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة: 2 ماي 2026 (إنجازًا وإصلاحًا).
* تُجرى الفروض التأليفية أيام 6 و7 و8 و11 و12 و13 ماي 2026.
