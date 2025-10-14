صحبي بكار: رئيس سابق للنادي الافريقي يقود عصابة تتامر في أحد مقاهي لافيات للاطاحة بمحسن الطرابلسي ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ede3dbe9d388.52884343_qiklmpjhfogen.jpg width=100 align=left border=0>

اتّهم الاثنين 13 أكتوبر، الاعلامي صحبي بكار رئيس سابق للنادي الافريقي بقيادة ما وصفها "حملة شعواء " ضد الرئيس الحالي محسن الطرابلسي للاساءة اليه ودفعه نحو الانسحاب من رئاسة النادي.



وقال صحبي بكار ان هذا الرئيس السابق يحرّك بيادقه ضد الرئيس الحالي مضيفا بأن " هذه العصابة تتٱمر في أحد مقاهي لافيات وتخطط للاطاحة بالرئيس الحالي".





