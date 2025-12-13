افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع

افتُتحت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي تتواصل إلى غاية 20 ديسمبر، خلال حفل رسمي احتضنه مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور لافت لعدد كبير من صنّاع السينما من تونس والعالم العربي وإفريقيا، إلى جانب مشاركين من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.



حفل افتتاح ثري بالتكريمات



فيلم الافتتاح ولجان التحكيم



مدير المهرجان: أيام قرطاج تتجدّد مع جمهورها وتدافع عن سينما المؤلف



آن ماري جاسر: أنجزنا «فلسطين 36» في أصعب الأيام



برمجة ثرية ومتنوعة



تميّز حفل الافتتاح بفقرات تكريمية، من بينها عرض مقتطف من فيلمللمخرجتحيةً للفنان، تلاه عرض موسيقي قدّمهعلى آلة البيانو رفقة، أدّيا خلاله أغنيتي. كما قُدّمت فقرةالمخصّصة هذا العام للسينماوسجّل الحفل تكريم النجمة العالمية من أصول تونسية، إلى جانب أسماء بارزة في السينما العربية والإفريقية والعالمية، من بينهم(الجزائر)،(مالي)،(البنين)، و(لبنان). كما أُسندللمنتج التونسيتقديرًا لمسيرته وأعماله.تم خلال السهرة تقديم أفلاموالتعريف بأعضاء، قبل عرضللمخرجةبحضور فريق العمل. ويُعد الفيلم مرشّحًا لتمثيل فلسطين فيفي كلمته الافتتاحية، رحّببضيوف الدورة، مؤكدًا المكانة التي تحتلها التظاهرة بوصفهايحتفي بالسينما وصنّاعها وبتلاقي الأفكار.وشدّد على خصوصية المهرجان وقدرته الدائمة على، وعلى دفاعه عن، مستحضرًا مقولة«بلا ولا شي بحبك»، ومستأنسًا بما قالهحول ضرورة عدم ترك الصناعة «تقتل السينما». وفي ختام كلمته، أعلن رسميًا افتتاح الدورة السادسة والثلاثين.عبّرت المخرجة الفلسطينيةعن اعتزازها باختيار فيلمها لافتتاح الدورة، مؤكدة أن إنجازه تم خلال. وأوضحت أن العمل صُنع بجهود طاقم فلسطيني داخل فلسطين، وأن التصوير توقّفبسبب العدوان على غزة قبل أن يُستأنف.وأكدت أن الإصرار على إتمام الفيلم كانالتي ترفض الصمت وتحب الحياة، موجّهة شكرها إلىعلى الدعم والتضامن.تتوزّع برمجة الدورة على مسابقات رسمية متعددة، أبرزهابمشاركة أعمال من، إلى جانب ثلاثة أفلام تونسية هيلأريج السحيري،لكوثر بن هنية، ولآمال قلاتي. وتترأس لجنة تحكيم المسابقةكما تشهدمشاركة 12 عملًا، بينها ثلاثة أفلام تونسية، برئاسة، فيما تترأس لجنة تحكيمالمخرج العراقيوتحضربقوة من خلال الفيلم الوثائقيلرشيد مشهراوي، المصوَّر خلال عدوان الاحتلال على غزة. كما يفتح المهرجان نوافذ على سينماءات عالمية متنوعة، ويخصص برامج للسينما العربية الحديثة، ولقسم، إلى جانب(15–18 ديسمبر) لدعم المشاريع السينمائية.وتتواصل كذلك الأقسام القارة، من بينهابعدد من المدن التونسية، فضلًا عنوتقديمفي الفن السابع.