ضرورة إصلاح الخطأ في منظومة الCNAM لاسترجاع مصاريف العلاج

محمد الحمّار



عديد المواطنين لم يفهموا لماذا يتم رفض مطلب استرجاع مصاريف العلاج (الخاص) لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والحال أنّهم على يقين أنّ تعمير المطبوعة الخاصة قد تم بكل حذر من طرف المريض والطبيب والصيدلي.



بعض المواطنين يتصلون مباشرة بشبابيك الصندوق ثم بالمكاتب مع ما يكَلفهم ذلك من، فيتم إعلامهم بسبب رفض المطلب. السبب مكتوب بالصيغة الرسمية التالية:لكن بعد التثبت والتقصي والاستفسار من طرف المريض، يتبيّن أنّ هناك: لقد بلغت في السنوات الأخيرة، بينما يؤكد أعوان الصندوق للمريض أنّللصندوق لا تقبل مبلغا للعيادة ذا ثلاثة أرقام (من 100 د فما فوق) وبالتالي تقبل المنظومة سوىما العمل والحالة تلك؟ يقترح أعوان الصندوق على المريض، صاحب البطاقة المرفوضة، أن يعود إلى الطبيب ليُغير هذا الأخيرفي ضوء هذا، يندهش المواطنون المعنيون لكون الطبيب هو المطالب، بطلب من المريض،بينما لا الطبيب مخطئ ولا المريض مخطئ.كما يتساءلون:بينما هو قد قبضه فعلا غير مخفّض (وهذا من حقه)؟ثم يقترح المواطنون المعنيون أن يتمبشكل يسايرحتى لا يُكلف خطأ مثل ما هو حاصل الآن المواطن