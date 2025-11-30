Babnet   Latest update 20:18 Tunis

حملية تحسيسية وتوعوية حول تقصي السكري وضغط الدم بجربة اجيم بمبادرة من الهلال الاحمر التونسي وودادية اطباء جربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bf050c6e27737.94346084_qphmeijnfkolg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 19:02
      
نظمت اليوم الأحد الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي باجيم بالتعاون مع ودادية اطباء جربة حملة لتقصي السكري وضغط الدم هي الثانية بمعتمدية جربة اجيم في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري بعد حملة اولى بمنطقة قلالة تضمنت قافلة صحية في عدة اختصاصات طبية وفق رئيس فرع الهلال الاحمر بجربة اجيم عادل المزداري.

واضاف عادل المزداري ان هذه المبادرات تاتي في اطار الجهود الرامية الى تنمية الوعي والتحسيس بمرض السكري وضغط الدم وما يستوجبهما من وقاية في مرحلة اولى وعلاج لتفادي مضاعفات صحية لها ارتباط وثيق بهذين المرضين مشيرا الى اهمية هذه الحملة ايضا في التقصي واستكشاف حالات اصابات جديدة لم يتفطن المرضى لها مع وجود مرضى غير مبالين بخطورة الوضع وعدم مواضبتهم على الدواء وعلى ما يستوجبه ايضا من نظام غذائي معين ليوجهوا لهم عدة نصائح حول الجانب الوقائي وما يقتضيه من نمط حياة معين ونظام غذائي خصوصي وجانب علاجي يتطلب المتابعة الطبية وحمية خاصة.



ولفت الى ان اكثر من 130 شخصا اقبلوا على هذه الحملة حيث استفادوا من عملتي تقصي ضغط الدم والسكري تم كشف حالات اصابات جديدة وتم توجيه عدد منهم الى مختصين او المتابعة بمؤسسات الصحة العمومية مبرزا ان هذه الحملة وغيرها من الحملات كشفت تجاهل بعض المرضى لوضعهم الصحي نتيجة مفاهيم خاطئة على غرار تناول الخضر والغلال دون حذر او الملح والسكر متجاهلين آثار السكري والدم على الاصابة بامراض أخرى وآثار جانبية على الكلى والعيون والقلب والاوعية وعدة آثار أخرى.

من جهته اعتبر الدكتور لطفي دمق عن ودادية أطباء جربة ان هذه الحملة مواصلة لحملات مماثلة عاشت على وقعها جزيرة جربة تجسيما لانخراط الاطباء في عمليات التحسيس والتوعية كمجال وقائي مهم وللتقصي حول مرض السكري وضغط الدم في محاولة لمساعدة الحالات المستكشفة بتوجيهها التوجيه المناسب حفاظا على الصحة والسلامة وللتدخل المناسب والعاجل لتفادي انعكاسات صحية اخرى مشيرا الى ان عدة حالات تم اكتشافها في حملات نظمتها الودادية وتم توجيهها الى اطباء الاختصاص.

واكد دمق خطورة مرض السكري امام ارتفاع نسبة الاصابات من ذلك ان تونسي على اربعة مصاب بالسكري والاخطر ان نسبة المصابين ممن يتعاطون دواء هذا المرض صغيرة تصل الى 24 بالمائة والبقية غير مواضبين وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود التوعوية والتحسيسية باهمية المراقبة والمتابعة الصحية والمواضبة على الدواء مع ما يستوجبه من حمية واسلوب حياة خصوصي لافتا الى تنامي مرض السكري والدم لدى فئات عمرية دون الاربعين سنة وذلك بسبب الضغط ونظام تغذية غير معتدل واقبال التونسي على استهلاك
الملح وخاصة منه الموجود بالخبز وتناول السكر.


*.*.*