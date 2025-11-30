بنزرت: القبض على 7 أشخاص يشتبه في تورّطهم في سرقة المستودع البلدي بأوتيك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

قبضت المصالح الأمنية المشتركة التابعة للحرس الوطني ببنزرت، اليوم الأحد، على 7 أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة المستودع البلدي بأوتيك، وفق مصدر محلي مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ عمليّة السرقة جدّت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، حين أقدم عدد من الاشخاص الملثمين على مداهمة المستودع البلدي وربط وثاق حارسي المكان، ثم عمدوا إلى سرقة 6 دراجات نارية ولاذوا بالفرار.

وأشار إلى أنّ المصالح الامنية التابعة للحرس الوطني تولت استنفار كافة وسائلها وكثفت من إجراءات الاستعلام والدوريات الميدانية، ما أفضى إلى إلقاء القبض على 7 اشخاص يشتبه في تورطّهم في العملية وحجز 3 سيارات استعملت في الجريمة وبعض المسروقات المختلفة.





وأضاف أنّه تم إدراج 4 اشخاص آخرين بالتفتيش بعد تحديد هوياتهم، مع مواصلة البحث والتقصي حول العملية من اجل الكشف عن المزيد من ملابسها.