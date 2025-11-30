Babnet   Latest update 18:34 Tunis

بنزرت: القبض على 7 أشخاص يشتبه في تورّطهم في سرقة المستودع البلدي بأوتيك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 18:20 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قبضت المصالح الأمنية المشتركة التابعة للحرس الوطني ببنزرت، اليوم الأحد، على 7 أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة المستودع البلدي بأوتيك، وفق مصدر محلي مسؤول.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ عمليّة السرقة جدّت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، حين أقدم عدد من الاشخاص الملثمين على مداهمة المستودع البلدي وربط وثاق حارسي المكان، ثم عمدوا إلى سرقة 6 دراجات نارية ولاذوا بالفرار.
وأشار إلى أنّ المصالح الامنية التابعة للحرس الوطني تولت استنفار كافة وسائلها وكثفت من إجراءات الاستعلام والدوريات الميدانية، ما أفضى إلى إلقاء القبض على 7 اشخاص يشتبه في تورطّهم في العملية وحجز 3 سيارات استعملت في الجريمة وبعض المسروقات المختلفة.

وأضاف أنّه تم إدراج 4 اشخاص آخرين بالتفتيش بعد تحديد هوياتهم، مع مواصلة البحث والتقصي حول العملية من اجل الكشف عن المزيد من ملابسها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319490


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-10
18°-10
20°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*