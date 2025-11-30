التونسية وفاء محجوب تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتي في اختصاص الكوميتي (وزن- 61 كغ)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c80682c9556.19767405_qfjnolehmkigp.jpg width=100 align=left border=0>

أحرزت التونسية وفاء محجوب اليوم الأحد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتي ضمن منافسات وزن أقل من 61 كغ في اختصاص الكوميتي.

ووتحصلت وفاء محجوب على الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في مصر اثر تغلبها على لاعبة الفريق المحايد أزا رافا بنتيجة 7 - 6 .