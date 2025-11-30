Babnet   Latest update 18:34 Tunis

التونسية وفاء محجوب تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتي في اختصاص الكوميتي (وزن- 61 كغ)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c80682c9556.19767405_qfjnolehmkigp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 18:34
      
أحرزت التونسية وفاء محجوب اليوم الأحد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتي ضمن منافسات وزن أقل من 61 كغ في اختصاص الكوميتي.
ووتحصلت وفاء محجوب على الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في مصر اثر تغلبها على لاعبة الفريق المحايد أزا رافا بنتيجة 7 - 6 .


