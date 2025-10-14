وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى وضع مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء، الفلاحين إلى وضع مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية وإعادة التّثبّت من متانة تركيز البيوت المحميّة تحسبا لهبوب الرّياح.



وتوقّع المعهد الوطني للرّصد الجوّي في نشرة متابعة له ظهور سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية، ليل الثلاثاء، مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا الوسط وتكون محليا غزيرة بالشمال الشرقي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات.









وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قويّة، نسبيا، بخليجي تونس والحمامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س وتكون في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية.



في ما يكون البحر مضطربا بخليجي تونس والحمامات وقليل الاضطراب فمتموّج ببقيّة السواحل.