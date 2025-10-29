فيلم "ريح السد" للنوري بوزيد يعود للقاعات في نسخة مرممة بعد أربعين سنة من عرضه الأول

عرض خاص للنسخة المرممة من فيلم "ريح السد" للنوري بوزيد بعد أربعين سنة من عرضه الأول

احتضنت قاعة الطاهر شريعة بالعاصمة يوم الثلاثاء العرض الخاص بالصحفيين للفيلم المرمم "ريح السد" للمخرج النوري بوزيد، وهو عمل يعود إلى قاعات السينما التونسية بعد حوالي أربعين سنة على عرضه الأول سنة 1986.





وسينطلق عرض هذه النسخة المرممة في القاعات يوم، وقد تم ترميم الفيلم بدعم منوبمجهودات منبالتعاون مع، كما تم عرضه لأول مرة فيبإيطاليا خلال شهر جوان الماضي.الفيلم الذيلأيام قرطاج السينمائية سنةوشارك فيفي السنة نفسها، ينبش فيويغوص فيمن خلال تناول مسألة(الذكور تحديدًا) وتداعياتها النفسية والاجتماعية، إلى جانبينطلق الفيلم منهو زفاف بطل الفيلم "الهاشمي"، ليكشف من خلاله مأساة طفولته وصراعه الداخلي بعد أن تعرّض رفقة صديقهلاعتداءات جنسية متكررة في ورشة النجارة، فضلًا عن تعرضهما للتحرش من قبل النساء أيضًا.يعتمد العمل علىمن خلال ذاكرة البطل، الذي تثير تحضيرات زواجه تساؤلات حول هشاشة رجولته، إذ لم يعرف من الحميمية إلا ما تعرض له من اعتداءات. وفي المقابل، عاش صديقه "فريفطة" الوصم الاجتماعي بعد أن علم الجميع بما جرى له، في حين ظلّ ما حدث للهاشمي طيّ الكتمان.الفيلم رحلة قاسية في مواضيع ما زالت، من بينهاوتأثيرفي تشكيل الشخصية، إذ يفضّل كثيرون الكتمان خوفًا من الرفض والعنف الاجتماعي.اشتغل النوري بوزيد على ثنائية، فجسّدبالمفهوم البورديوي من خلال السلطة الأبوية والعنف الأسري، كما قدّم "فريفطة" الموصوم بانعدام الرجولة كرمز حقيقي للقوة والوفاء.تناول الفيلم أيضًا آثارمن خلال نوبات الخوف والبكاء وعدم الاستقرار التي تلاحق البطل، كما اختُرقت عبرهكالورش والدكاكين لإظهار أنها ليست آمنة للأطفال، محولًا الذاكرة الفردية إلىلكل من مرّوا بتجارب مماثلة.استخدم المخرجلإبراز القلق النفسي على الوجوه، ولإسقاط الأزمة الفردية على المجتمع، كما عبّر بالاهتزازات البصرية عن الاضطراب النفسي والاجتماعي.فكك بوزيد في "ريح السد" مفاهيموثنائيات، ووجّه رسائل قوية حولالذي يدفع بعضهم إلى العزلة أو الانتقام.كما أبرز الفيلم أيضًا، مثل الزواج بدافع إرضاء العائلة، وما يمكن أن تخلّفه منحين تُفرض على الفرد كواجب اجتماعي أكثر من كونها اختيارًا شخصيًا.