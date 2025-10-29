طارق الكحلاوي ينتقد انزلاق الصحافة المكتوبة إلى خطاب “الذباب الإلكتروني”... وسرحان الشيخاوي يحذّر من المسّ بمصداقية الإعلام الوطني

"المقال المذكور يعتمد نفس لغة الشتيمة والتهجم التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يسيء إلى الصحافة المكتوبة أكثر مما يرد على خصومها. الصحافة المهنية يجب أن ترتفع بالوعي، لا أن تدخل في معارك شعبوية تُفقدها مصداقيتها."

سرحان الشيخاوي: لابريس “أكبر من دول” ومسألة الإساءة للصحافة لم تعد مقبولة



"الصحافة رسالة وليست منبرًا لتصفية الحسابات أو لتقمّص أدوار الذباب الإلكتروني. ما يُكتب أحيانًا يسيء للصحفيين قبل أي طرف آخر، ويجعل جزءًا من التونسيين يُصدرون أحكامًا قاسية بحق القطاع."

وقال الكحلاوي:من جانبه، عبّر الصحفيعن دعمه لما طرحه الكحلاوي، مؤكدًا المكانة التاريخية لصحيفةالتي تأسست سنة 1936، واعتبرها "مؤسسة عريقة أكبر من دول قائمة اليوم".وأضاف الشيخاوي أن المقال المعني، وبيّن أن مثل هذه الانزلاقات تؤثر سلبًا على ثقة المواطن في الإعلام وتُضعف القطاع الذي يعيش أصلاً أزمة بنيوية ومالية خانقة، من بينها غياب الدعم العمومي وارتفاع كلفة الإنتاج.وقال الشيخاوي:وأكد كل منفي ختام مداخلتيهما أنّتمثّلتتجاوز الأفراد والمؤسسات، باعتبارها مرتبطة مباشرة بـ. وشدّدا على ضرورةوعدم السقوط فيالتي تُضعف الثقة العامة وتُشوّه رسالة الإعلام.كما دعوا إلىبوصفهاوأداة استراتيجية في تكوين الرأي العام. وأكدا أنّيجب أن يقوم علىبعيدًا عن التحريض والمغالطات.واتفق المتحدثان على أنّمسؤولية جماعية، وأنّ أيقد يؤدي إلىفي مرحلة تتطلبيعكس مكانة تونس وقدرتها على إنتاج