تصاعد القلق الإقليمي والدولي بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر… ومصر تدعو لهدنة فورية وترفض تقسيم السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901d8646eb127.39473500_gihpnlmeoqjfk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 10:08 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في السودان، داعية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في جميع أرجاء السودان، وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار.

ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الثلاثاء، إلى هدنة فورية بما يحفظ أرواح المدنيين وسبل معيشتهم اليومية، ويصون مقدرات البلاد، مؤكدة في هذا الصدد مواصلتها تقديم كل الدعم الممكن للسودان لتخطي محنته الحالية.




وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان الشقيق وصون وحدته وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم السودان أو الإخلال بوحدته وسلامة أراضيه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مشاورات هاتفية مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، حيث شدّد الوزير المصري على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقّق تطلعاته في مجال الأمن والاستقرار.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة وواشنطن لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع المسلح وتسهيل الحل السياسي الشامل، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أثار مخاوف دولية من تدهور الوضع الإنساني بشكل حاد، بجانب تقسيم البلاد في ظل سيطرة الجيش السوداني على مناطق غربي البلاد.

وترتبط أهمية مدينة الفاشر عسكريا وإستراتيجيا بكونها العاصمة التاريخية لدارفور، وهي آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم، فضلا عن قربها من شمال السودان وتمثل قاعدة انطلاق لأي جهود لاستعادة السيطرة على المناطق الأخرى.


