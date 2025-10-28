هدية شخصية من اليابان تلامس قلب ترامب

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية رمزية من رئيسة الوزراء اليابانية سانايه تاكايتشي تمثّلت في حقيبة وعصا الغولف اللتين استخدمهما رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وقدّمت تاكايتشي الهدية لترامب خلال لقائهما في طوكيو صباح أمس الثلاثاء، ويعتبر الراحل آبي الصديق المقرّب ورفيق الغولف الدائم لترامب. وحملت حقيبة الغولف توقيع اللاعب الياباني الشهير هيديكي ماتسوياما.





اتفاق تاريخي لإطلاق مرحلة جديدة من التحالف الثنائي



وحملت الحقيبة توقيع لاعب الغولف الياباني العالمي، كما ظهر بين الهدايا، في رسالة تحمل بعداً سياسياً يعكس مرحلة جديدة من الثقة الوطنية وإعادة التموقع الاستراتيجي لليابان على الساحة الدولية.الهدايا قُدمت خلال لقاء رسمي جمع ترامب وتاكايتشي، تم خلاله التباحث في ملفات اقتصادية وأمنية كبرى، حيث أشاد ترامب برئيسة الوزراء اليابانية التي تُعد أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ البلاد، كما أثنى على التزامها بتطوير التعاون العسكري وتعزيز الشراكة التجارية مع الولايات المتحدة.وعلى هامش اللقاء، وقّعت اليابان والولايات المتحدةتهدف إلى إطلاق ما وصفه الجانبان بـ"العصر الذهبي الجديد" في العلاقات الثنائية. وتم توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية نُقلت مباشرة عبر وسائل الإعلام اليابانية، بحضور كل من ترامب وتاكايتشي.وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الاتفاق يهدف إلى:ومن المنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز الاستقلال الصناعي للطرفين، ودعم الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، في ظل التنافس الدولي المتصاعد على الموارد الحيوية.وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن تاكايتشي تعتزم، معتبرة أن "العالم شهد تحسناً في الاستقرار الدولي خلال فترة قيادته". كما تستعد اليابان للإعلان عنتشمل قطاعات الدفاع والطاقة والزراعة وصناعة السفن.