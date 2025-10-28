Babnet   Latest update 18:11 Tunis

النائب أحمد السعيداني يُثير غضب النائبة فاطمة المسدي بعد رفضه التوقيع على عريضة حلّ حزب التحرير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6900ec88832657.14662374_fgkipneljohmq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 17:00 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أثار النائب أحمد السعيداني غضب النائبة فاطمة المسدي، بعد نشره تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أعلن فيها رفضه التوقيع على عريضة لحلّ حزب التحرير، مبرّرًا موقفه بأسباب فكرية وسياسية.

وأوضح السعيداني في تدوينته أنّ رفضه التوقيع نابع من قناعته بأنّ حزب التحرير لم يرفع السلاح ضدّ التونسيين ولا يتبنّى الخطاب العنيف، مؤكّدًا أنّه، من خلال اطلاعه على أدبيات الحزب، يتقاطع معه في عدد من المسائل، خاصّة ما يتعلّق بـ المسألة الوطنية التي يعبّر عنها الحزب بمبدأ "عدم جواز الاستعانة بالغرب على المسلمين".



وأضاف النائب أنّه يعتبر حزب التحرير "أقرب إليه من السواد الأعظم لليسار التونسي"، منتقدًا ما وصفه بـ "عمى الألوان السياسي" الذي يصيب مختلف الأطراف من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، داعيًا إلى عقلنة الفعل السياسي وإلى تجاوز الاستقطاب الإيديولوجي القديم بين اليسار واليمين.

وفي ختام تدوينته، أكّد السعيداني أنّه لا ينتمي إلى حزب التحرير، قائلاً:
"(إن شاء الله ما يتمش إخراج هذه الكلمات من سياقها لمن يستعصي عليهم الفهم ويردّوني تابع حزب التحرير جملة)."

من جانبها، ردّت النائبة فاطمة المسدي على ما جاء في تدوينة زميلها، معتبرة أنّ ما كتبه "تمجيد لحزب التحرير" ويمثّل، حسب تعبيرها، "إشارة خطيرة إلى ولاءات مشبوهة تهدّد وحدة الدولة واستقرارها"، مشدّدة على أنّ النواب "موجودون لخدمة تونس، وليس لترويج أجندات حزبية خارج القانون".



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317467


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
22° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
26°-16
25°-19
27°-18
26°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    