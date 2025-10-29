Babnet   Latest update 14:29 Tunis

بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات الى بنين من 1 الى 4 ديسمبر 2025

ينظم مجلس الأعمال التونسي الأفريقي بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى جمهورية بنين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمدينة كوتونو.

وتندرج هذه البعثة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحضور الاقتصادي التونسي في منطقة إفريقيا الغربية ودعم الشراكة بين الفاعلين

الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم في بنين، البلد الذي يشهد نمواً اقتصادياً مطّرداً وبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.


وأوضح مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أن بنين يتميز باستقراره السياسي وبموقعه الاستراتيجي على خليج غينيا، حيث يحتضن ميناء كوتونو أحد أهم الموانئ وأكثرها نشاطاً في إفريقيا الغربية.

كما تبنّت الحكومة البنينية خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشجّع على الاستثمار الخاص وتفتح آفاقاً واعدة أمام الشراكات الدولية.

وينتظر، أن تركز البعثة الاقتصادية التونسية على عدة قطاعات واعدة تشمل الصناعات الغذائية والصناعة والطاقات المتجددة والبنية التحتية
والتحوّل الرقمي و الصحة وقطاع اللوجستيك.

ويتضمن برنامج البعثة كذلك عقد لقاءات مؤسساتية وجلسات أعمال ثنائية بين الشركات التونسية والبنينية إلى جانب عرض مشاريع استثمارية ملموسة والتعريف بفرص التعاون القائمة.

كما سيتم، بالمناسبة تنظيم زيارات ميدانية لمواقع ومؤسسات اقتصادية فاعلة في بنين.

ويدعو مجلس الأعمال التونسي الإفريقي المؤسسات التونسية الراغبة في استكشاف فرص جديدة في إفريقيا الغربية إلى التسجيل والمشاركة في
هذه البعثة التي تمثّل فرصة استراتيجية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين تونس وبنين في إطار الشراكة الإفريقية المتكاملة.


