الكنام تعلن مواصلة العمل بمنظومة الطرف الدافع بصفة مباشرة مع الصيدليات
أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام)، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، عن مواصلة العمل بمنظومة الطرف الدافع مباشرة مع الصيدليات في كامل تراب الجمهورية، مؤكّدًا التزامه بضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في أفضل الظروف وبصفة منتظمة.
وأفاد الصندوق، في بلاغ ، أنه قرّر تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، وذلك طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية.
