قسم العربيّة بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ينظم لقاء علميا يوم 18 ديسمبر الجاري احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/manoubaunivers.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 21:04 قراءة: 0 د, 48 ث
      
احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الموافق ليوم 18 ديسمبر من كل سنة، ينظّم لقاء علميّا تحت شعار "اللغة العربية متعددة متطورة".

ويتضمن برنامج اللقاء العلمي للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، من خلال جلستين عدة مداخلات تتناول مواضيع من قبيل "خواطر حول اللغة" و "الغرب المسيحي في المصادر الحفصية من خلال اللغة" و "العربية ساردة: اجناس السرد في التراث العربي" و "رهانات العربية في اطار الوحدة والتنوع" و "النحو العربي واللسانيات" و"اللغة العربية اثباتا للهوية عند الموريسكيين" و"صفحات مجهولة من بواكير الدراسات العربية في فرنسا" و"اللغات في كتاب سيبويه".



ويسلّط اليوم العالمي للغة العربية لعام 2025 الضوء على أهمية الابتكار والشمول في رسم مستقبل أكثر دينامية للغة العربية تحت شعار "مسارات مبتكرة للغة العربية: سياسات وممارسات من أجل مستقبل لغوي أكثر شمولا".

وتركز الفعالية التي تنظمها اليونسكو، في مقرها بباريس يوم 18 ديسمبر 2025 على دور التعليم والتكنولوجيا والإعلام والسياسات العامة في تعزيز حضور اللغة العربية وإتاحتها لمجتمعات متعددة اللغات ومحدودة الموارد، بما يتماشى تماما مع برنامج إدارة التحولات الاجتماعية لليونسكو.


