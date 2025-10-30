Babnet   Latest update 10:09 Tunis

الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي يفتتح رصيده التهديفي مع سيلتيك في البطولة الاسكتلندية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69032b87e6e827.02561296_hneqjfilokgpm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 10:09
      
سجل الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي هدفه الاول مع فريقه سيلتيك في البطولة الاسكتلندية لكرة القدم في الفوز العريض على فالكريك 4-صفر امس الاربعاء لحساب الجولة العاشرة.
واختتم تونيكتي المهرجان التهديفي لسيلتيك بالهدف الرابع في الدقيقة 73.
ويحتل سيلتيك المركز الثاني في سباق البطولة برصيد 20 نقطة على بعد 6 نقاط من هارتس المتصدر.

وكان تونيكتي سجل قبل ذلك هدفا مع سيلتيك امام نادي باتريك ثيستل (4-صفر) يوم 21 سبتمبر الماضي في اطار مسابقة كاس الرابطة الاسكتلندية.

يذكر أن تونيكتي (23 عاما) انتقل الى سيلتيك خلال شهر سبتمبر الفارط بعقد يمتد لخمس سنوات قاما من فريق هاماربي السويدي.


