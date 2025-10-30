الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي يفتتح رصيده التهديفي مع سيلتيك في البطولة الاسكتلندية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69032b87e6e827.02561296_hneqjfilokgpm.jpg width=100 align=left border=0>

سجل الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي هدفه الاول مع فريقه سيلتيك في البطولة الاسكتلندية لكرة القدم في الفوز العريض على فالكريك 4-صفر امس الاربعاء لحساب الجولة العاشرة.

واختتم تونيكتي المهرجان التهديفي لسيلتيك بالهدف الرابع في الدقيقة 73.

ويحتل سيلتيك المركز الثاني في سباق البطولة برصيد 20 نقطة على بعد 6 نقاط من هارتس المتصدر.





وكان تونيكتي سجل قبل ذلك هدفا مع سيلتيك امام نادي باتريك ثيستل (4-صفر) يوم 21 سبتمبر الماضي في اطار مسابقة كاس الرابطة الاسكتلندية.



يذكر أن تونيكتي (23 عاما) انتقل الى سيلتيك خلال شهر سبتمبر الفارط بعقد يمتد لخمس سنوات قاما من فريق هاماربي السويدي.

