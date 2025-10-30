وفاة شاب إثر سقوطه من عربة المترو رقم 4 بين باب العسل وباب سعدون

جدّ مساء الأربعاء حادث أليم تمثّل في، وذلك على مستوىفي اتجاه منوبة، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30).وقد تنقلتعلى عين المكان في محاولة لإسعاف الشاب، إلا أنهقبل نقله إلى المستشفى، وفق ما أكده الإعلامي