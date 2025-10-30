وفاة شاب إثر سقوطه من عربة المترو رقم 4 بين باب العسل وباب سعدون
جدّ مساء الأربعاء حادث أليم تمثّل في وفاة شاب إثر سقوطه من عربة المترو رقم 4، وذلك على مستوى محطتي باب العسل وباب سعدون في اتجاه منوبة، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30).
وقد تنقلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان في محاولة لإسعاف الشاب، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البليغة قبل نقله إلى المستشفى، وفق ما أكده الإعلامي نوفل الورتاني.
وقد تنقلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان في محاولة لإسعاف الشاب، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البليغة قبل نقله إلى المستشفى، وفق ما أكده الإعلامي نوفل الورتاني.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317544