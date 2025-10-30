Babnet   Latest update 07:33 Tunis

وفاة شاب إثر سقوطه من عربة المترو رقم 4 بين باب العسل وباب سعدون

صورة أرشيفية
Publié le Jeudi 30 Octobre 2025
      
جدّ مساء الأربعاء حادث أليم تمثّل في وفاة شاب إثر سقوطه من عربة المترو رقم 4، وذلك على مستوى محطتي باب العسل وباب سعدون في اتجاه منوبة، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30).
وقد تنقلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان في محاولة لإسعاف الشاب، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البليغة قبل نقله إلى المستشفى، وفق ما أكده الإعلامي نوفل الورتاني.





