مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: أرقام دقيقة تكشف توجهات الإنفاق والتمويل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6903157a205fb8.80707173_oefkiqhnjpmlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 08:30 قراءة: 1 د, 7 ث
      
نشر أستاذ الاقتصاد رشا الشكندالي تدوينة مرفقة بجدول تحليلي تحت عنوان “هدية للصحفيين”، هدفها تسهيل فهم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ومقارنتها بميزانية سنة 2025 من خلال عرض تفصيلي لمصادر التمويل وأبواب الإنفاق والفوارق المسجّلة بين السنتين.

يُظهر الجدول أن ميزانية الدولة لسنة 2026 تبلغ 79.6 مليار دينار مقابل 76.6 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3 مليارات دينار.



من حيث الموارد

* الموارد الجبائية: ارتفعت بـ 3.3 مليارات دينار لتصل إلى 47.8 مليار دينار.
* الموارد غير الجبائية: زادت بـ 0.2 مليار دينار لتبلغ 4.8 مليارات دينار.
* الاقتراض الخارجي: ارتفع بـ 2.4 مليار دينار ليبلغ 9.5 مليارات دينار.
* الموارد الأخرى: زادت بـ 0.9 مليار دينار لتصل إلى 1.1 مليار دينار.
* في المقابل، تراجع الاقتراض الداخلي بـ 3.8 مليارات دينار ليستقر عند 13.5 مليار دينار.



من حيث النفقات

* الأجور: ارتفعت بـ 0.9 مليار دينار لتبلغ 25.3 مليار دينار.
* الدعم: شهد تراجعًا بـ 0.4 مليار دينار ليستقر عند 9.8 مليارات دينار.
* التنمية: ارتفعت بـ 1.1 مليار دينار لتصل إلى 6.5 مليارات دينار، وهو مؤشر إيجابي يعكس نية الحكومة في تحفيز الاستثمار العمومي.
* تسديد الدين الداخلي: تقلّص بـ 0.8 مليار دينار ليبلغ 13.5 مليار دينار.
* تسديد الدين الخارجي: انخفض بـ 0.7 مليار دينار ليستقر عند 9.5 مليارات دينار.
* نفقات أخرى: ارتفعت بشكل ملحوظ بـ 2.9 مليار دينار لتبلغ 15 مليار دينار.


الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   820,5 MDT
Latest update 09:01 Tunis

