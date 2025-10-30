رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل منسق متعاقدي مراكز الفنون الدرامية والركحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690363ff94c561.02053224_ngpfiojelmkqh.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس 30 أكتوبر بمقر البرلمان بباردو، المنسق العام لتنسيقية متعاقدي مراكز الفنون الدرامية والركحية علي بوعبيد، وذلك بحضور النائب باديس بلحاج علي، ممثل دائرة جربة ميدون - جربة أجيم، ورئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.



قدّم بوعبيد، خلال هذا اللقاء، عرضا حول الوضعية المهنية لعدد من المتعاقدين بمراكز الفنون الدرامية والركحية، مبيّنا ما يعانونه من صعوبات اجتماعية ومهنية نتيجة عدم تسوية وضعياتهم. ودعا إلى انتدابهم في المؤسسات التي يباشرون العمل بها في إطار تعاقدي. كما شدّد على أهمية إقرار نظام أساسي خاص بهذه المراكز يضمن حقوق العاملين فيها، نظرا لدورهم في إنجاح الأنشطة والتظاهرات الثقافية والمهرجانات والعروض المسرحية التي تحتضنها.









وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور الثقافي الهام الذي تؤديه مراكز الفنون الدرامية والركحية في الارتقاء بالمشهد الثقافي الوطني من خلال ما تقدّمه من عروض فنية ومضامين إبداعية متنوعة، مثمّنا جهود كل العاملين بهذه الفضاءات.



كما أكد بودربالة حرص البرلمان على المساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات التي تعترض العمل الثقافي والإبداعي، عبر الإنصات لمشاغل المعنيين والتفاعل معها. وشدّد في هذا السياق على أهمية البعد التشريعي في دعم القطاع الثقافي، مبرزاً استعداد مجلس نواب الشعب للنظر في كل المقترحات والتشريعات الهادفة إلى تطوير العمل الثقافي في مختلف جهات البلاد.

