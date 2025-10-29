نسب الاستماع للإذاعات التونسية : موزاييك الأولى وجوهرة تحافظ على موقعها في المراكز الثلاثة الأولى
أصدر مكتب “SIGMA” لقياس نسب الاستماع تقريره لشهر أكتوبر 2025، والذي كشف عن منافسة بين الإذاعات الخاصة في تونس، وسط ارتفاع في عدد المستمعين...
موزاييك أف أم تتصدر المشهد
حلت إذاعة موزاييك أف أم في المرتبة الأولى بفارق كبير، بنسبة استماع يومية بلغت 12.8%، أي ما يعادل 1,283,000 مستمع يوميًا، ما يؤكد احتفاظها بالريادة على الصعيد الوطني.
الزيتونة أف أم تتقدم إلى المركز الثانيوجاءت إذاعة الزيتونة أف أم في المرتبة الثانية بنسبة 5% (حوالي 496 ألف مستمع) بفضل محتواها الديني والاجتماعي الذي يستقطب فئات واسعة من الجمهور.
جوهرة أف أم ضمن الثلاثة الكبارحافظت إذاعة جوهرة أف أم على مكانتها المتميزة، باحتلالها المرتبة الثالثة بنسبة 4%، أي 396 ألف مستمع يوميًا، مؤكدة حضورها القوي خاصة في ولايات الساحل والوطن القبلي.
أبرز نسب الاستماع حسب الترتيب:| الترتيب | الإذاعة | النسبة % | عدد المستمعين يوميًا |
| ------- | --------------- | -------- | -------------------- |
| 1 | موزاييك أف أم | 12.8 | 1,283,000 |
| 2 | الزيتونة أف أم | 5.0 | 496,000 |
| 3 | جوهرة أف أم | 4.0 | 396,000 |
| 4 | ديوان أف أم | 3.9 | 385,000 |
| 5 | الإذاعة الوطنية | 3.8 | 378,000 |
| 6 | IFM | 1.9 | 189,000 |
| 7 | إذاعة صفاقس | 1.8 | 178,000 |
| 8 | إذاعة المنستير | 1.3 | 128,000 |
| 9 | سبر أف أم | 1.1 | 110,000 |
| 10 | إذاعة الكاف | 1.0 | 103,000 |
