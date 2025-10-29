نسب الاستماع للإذاعات التونسية : موزاييك الأولى وجوهرة تحافظ على موقعها في المراكز الثلاثة الأولى

أصدر مكتب “SIGMA” لقياس نسب الاستماع تقريره لشهر أكتوبر 2025، والذي كشف عن منافسة بين الإذاعات الخاصة في تونس، وسط ارتفاع في عدد المستمعين...



موزاييك أف أم تتصدر المشهد



الزيتونة أف أم تتقدم إلى المركز الثاني



جوهرة أف أم ضمن الثلاثة الكبار



أبرز نسب الاستماع حسب الترتيب:



حلت إذاعةفي المرتبة الأولى بفارق كبير، بنسبة استماع يومية بلغت، أي ما يعادل، ما يؤكد احتفاظها بالريادة على الصعيد الوطني.وجاءتفي المرتبة الثانية بنسبة(حوالي) بفضل محتواها الديني والاجتماعي الذي يستقطب فئات واسعة من الجمهور.حافظتعلى مكانتها المتميزة، باحتلالها المرتبة الثالثة بنسبة، أي، مؤكدة حضورها القوي خاصة في ولايات الساحل والوطن القبلي.| الترتيب | الإذاعة | النسبة % | عدد المستمعين يوميًا || ------- | --------------- | -------- | -------------------- || 1 | موزاييك أف أم | 12.8 | 1,283,000 || 2 | الزيتونة أف أم | 5.0 | 496,000 || 3 | جوهرة أف أم | 4.0 | 396,000 || 4 | ديوان أف أم | 3.9 | 385,000 || 5 | الإذاعة الوطنية | 3.8 | 378,000 || 6 | IFM | 1.9 | 189,000 || 7 | إذاعة صفاقس | 1.8 | 178,000 || 8 | إذاعة المنستير | 1.3 | 128,000 || 9 | سبر أف أم | 1.1 | 110,000 || 10 | إذاعة الكاف | 1.0 | 103,000 |