انطلاق نادي الروبوتيك يوم الاحد 2 نوفمبر 2025 بفرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس

أعلن فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس، عن انطلاق نادي الروبوتيك، يوم الاحد 2 نوفمبر المقبل.



ويندرج بعث هذا النادي في اطار البرنامج العلمي السنوي لفرع تطاوين لمدينة العلوم وحرصه على مواصلة نشر الثقافة العلمية التكنولوجية





بين الناشئة.





ويهدف هذا النادي الى تطوير مهارات المشاركين في محال الروبوتيك وتحفيزهم على اكتشاف عالم التكنولوجيا بطريقة تفاعلية وممتعة

من خلال استخدام معدات تمكنهم من تصميم وتركيب أنواع مختلفة من الروبوتات.



وقد أعد فرع مدينة العلوم بتطاوين، برنامجا ثريا لفائدة تلاميذ الجهة، خلال العطلة المدرسية تتضمن مختلف المجالات العلمية على غرار الفيزياء والكيمياء والتغذية والبيولوجيا والرياضيات وعلم الفلك والصحة وذلك ابتداء من 28 اكتوبر وتتواصل الى غاية يوم غرة نوفمبر 2025 .

