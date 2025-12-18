Babnet   Latest update 16:08 Tunis

دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943cf61855f23.65955848_qiofnkmlpjhge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025
      
تنظم، المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة، الدورة 18 لمعرض "قرية وهدية"، وذلك من 22 إلى 30 ديسمبر 2025، بدار الصناعات التقليدية بالدندان.

ويعد معرض "قرية وهدية" فرصة لاكتشاف منتوجات تقليدية مميزة وصناعة هدايا تحمل بصمة الحرفي التونسي.



ويشهد هذا الحدث مشاركة حرفيات وحرفيين من مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تقديم تنوع ثري من اختصاصات الصناعات التقليدية، على غرار النسيج الفضة والتطريز على المحامل والأقفاص التقليدية والنقش على الخشب والملابس التقليدية والألياف النباتية وغيرها من الحرف الأصيلة التي تعبر عن عمق التراث التونسي.


