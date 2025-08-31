Babnet   Latest update 14:44 Tunis

البريد التونسي: استئناف العمل بالتوقيت الشتوي لمكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية بداية من الإثنين 1 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 13:50 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن البريد التونسي، الأحد، عن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي لمكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية، بداية من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.

وسيكون التوقيت الشتوي، حسب بلاغ البريد التونسي، تلقت (وات) نسخة منه، من يوم الاثنين الى يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة منتصف النهار ومن الساعة الثانية والنصف زوالا الى الساعة الخامسة مساء.



وسيؤمن 33 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.

وتعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية، بحسب نفس المصدر، خلال حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة والنصف مساء، علما وان 67 مكتب بريد و 25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا الى منتصف النهار و 15 دقيقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314148


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
16:00
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
42°-25
32°-25
31°-24
31°-22
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    