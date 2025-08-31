البريد التونسي: استئناف العمل بالتوقيت الشتوي لمكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية بداية من الإثنين 1 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البريد التونسي، الأحد، عن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي لمكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية، بداية من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.



وسيكون التوقيت الشتوي، حسب بلاغ البريد التونسي، تلقت (وات) نسخة منه، من يوم الاثنين الى يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة منتصف النهار ومن الساعة الثانية والنصف زوالا الى الساعة الخامسة مساء.

