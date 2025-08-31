السينما التونسية تواصل تألّقها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60cf5f7c35f705.42350921_jnlgiqpohmkfe.jpg width=100 align=left border=0>

تثبت السينما التونسية مرة أخرى حضورها العالمي في الدورة 82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي انطلق يوم 27 أوت ويتواصل إلى غاية 6 سبتمبر 2025، حيث جاء اسم تونس بارزًا بين المسابقات واللجان الدولية.



فقد اختيرت المخرجة أريج السحيري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أول عمل سينمائي لجائزة Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice Award، في اعتراف جديد بمسيرتها وبصمتها الواضحة في المشهد السينمائي الدولي.

