Babnet   Latest update 09:51 Tunis

السينما التونسية تواصل تألّقها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60cf5f7c35f705.42350921_jnlgiqpohmkfe.jpg width=100 align=left border=0>
كوثر بن هنية
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 09:42 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تثبت السينما التونسية مرة أخرى حضورها العالمي في الدورة 82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي انطلق يوم 27 أوت ويتواصل إلى غاية 6 سبتمبر 2025، حيث جاء اسم تونس بارزًا بين المسابقات واللجان الدولية.

فقد اختيرت المخرجة أريج السحيري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أول عمل سينمائي لجائزة Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice Award، في اعتراف جديد بمسيرتها وبصمتها الواضحة في المشهد السينمائي الدولي.



أما المخرجة كوثر بن هنية، فتواصل حمل الراية التونسية في المسابقة الرسمية عبر فيلمها الجديد "صوت هند"، المدعوم من صندوق التشجيع على الإنتاج الأدبي والفني بوزارة الشؤون الثقافية، والذي يمثل تونس رسميًا في سباق جوائز الأوسكار 2026. وسيُعرض الفيلم للجمهور التونسي في القاعات السينمائية بداية من 17 سبتمبر 2025، ليمنح عشاق الفن السابع فرصة عيش هذه التجربة العالمية.

وبين عضوية التحكيم والمنافسة على الجوائز الكبرى، يرسّخ الحضور التونسي في فينيسيا موقعه كأحد الأصوات الإبداعية الحرة والمؤثرة في الساحة السينمائية العالمية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314138


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
16:00
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
42°-25
31°-24
31°-24
31°-22
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    