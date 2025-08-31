السينما التونسية تواصل تألّقها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي
تثبت السينما التونسية مرة أخرى حضورها العالمي في الدورة 82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي انطلق يوم 27 أوت ويتواصل إلى غاية 6 سبتمبر 2025، حيث جاء اسم تونس بارزًا بين المسابقات واللجان الدولية.
فقد اختيرت المخرجة أريج السحيري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أول عمل سينمائي لجائزة Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice Award، في اعتراف جديد بمسيرتها وبصمتها الواضحة في المشهد السينمائي الدولي.
أما المخرجة كوثر بن هنية، فتواصل حمل الراية التونسية في المسابقة الرسمية عبر فيلمها الجديد "صوت هند"، المدعوم من صندوق التشجيع على الإنتاج الأدبي والفني بوزارة الشؤون الثقافية، والذي يمثل تونس رسميًا في سباق جوائز الأوسكار 2026. وسيُعرض الفيلم للجمهور التونسي في القاعات السينمائية بداية من 17 سبتمبر 2025، ليمنح عشاق الفن السابع فرصة عيش هذه التجربة العالمية.
وبين عضوية التحكيم والمنافسة على الجوائز الكبرى، يرسّخ الحضور التونسي في فينيسيا موقعه كأحد الأصوات الإبداعية الحرة والمؤثرة في الساحة السينمائية العالمية.
