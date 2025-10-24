Babnet   Latest update 17:51 Tunis

تعيين يوم 27 أكتوبر الجاري موعدًا لجلسة الاستئناف في قضية "التآمر"

أفادت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية ما يُعرف بـ"التآمر" بأنه تم تعيين موعد للنظر في استئناف الأحكام الصادرة في شأن هذه القضية لجلسة يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى عن بعد.

وانتقدت الهيئة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن يتم ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات على الساعة الثانية بعد الزوال، مما فوّت على المحامين الذين زاروا منوبيهم اليوم إمكانية إعلامهم بموعد الجلسة، معبرة عن رفضها لهذه الممارسات، ومؤكدة دفاعها عن مقومات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع.



وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 19 أفريل الماضي أحكامًا سجنية في حق المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، وفق ما صرّح به لـ/وات/ المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وشملت الأحكام السجنية 37 متهما، منهم من كان موقوفًا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمون الذين هم في حالة فرار فقد تم إكساء الأحكام الصادرة في حقهم بالنفاذ العاجل.

كما تم شطب اسم 3 متهمين من ملف القضية، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام (محكمة الاستئناف) بالتعقيب، وهم:

* رياض خميس عمار الشعيبي (بحالة سراح)،
* محمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار)،
* نور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).

وتعلقت التهم في حق المحالين في هذه القضية بارتكابهم جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.


