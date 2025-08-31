نوّاب تونسيون يرفضون تصريحات السيناتور الأمريكي ويعتبرونها مساسا بالسيادة الوطنية

"نحن مصرّون على الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض كل أشكال الوصاية. علاقات تونس بالولايات المتحدة هي علاقات دولة بدولة قائمة على الندية والتعاون، وليست علاقة تبعية. إذا اعتبر هذا السيناتور أن المساعدات تخوّل له التدخل في شؤوننا، فنحن نقول له: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. تونس قادرة على الصمود والدفاع عن قرارها الوطني."

"قد نختلف في الداخل، لكن أمام أي اعتداء خارجي نحن وحدة وطنية صماء، وهذا ما يميز التونسيين ويجعلهم أكثر قوة في مواجهة كل محاولات المسّ من سيادتهم".

من جانبه، قال النائب، رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب وعضو كتلة الخط الوطني السيادي، في تصريح على اذاعة الديوان :وشدّد عويدات على أن الهجوم الذي استهدف رئيس الجمهورية "جاء بسبب الموقف الثابت لتونس الرافض للتطبيع والداعم للقضية الفلسطينية"، مؤكدا أنّ الرد على مثل هذه التصريحات يكون من، وليس من رئاسة الجمهورية.وختم بالقول: