نوّاب تونسيون يرفضون تصريحات السيناتور الأمريكي ويعتبرونها مساسا بالسيادة الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b4345e872817.28708702_phjiqkngelofm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 12:28
      
أثارت تصريحات السيناتور الأمريكي جون ويلسون جدلا واسعا في الساحة السياسية التونسية، بعد أن اعتبر عددا من النواب أنّها تمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي و"مسّا خطيرا من سيادة البلاد".

النواب الممضون على بيان مشترك، وهم: محمد علي، حاتم الهواوي، عبد الرزاق عويدات، الطاهر بن منصور، بوبكر يحي، مسعود قريرة، ضحى السالمي، بثينة الغانمي، عبد الجليل الهاني، ظافر صغيري، شكري البحري وثامر مزهود، شدّدوا على أن القضايا الحقوقية والديمقراطية شأن تونسي داخلي "يُعالج بين التونسيين والتونسيات"، وأنّ محاولة ربط المساعدات الأجنبية بحق التدخل في القرار الوطني "مرفوضة تماما".

من جانبه، قال النائب عبد الرزاق عويدات، رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب وعضو كتلة الخط الوطني السيادي، في تصريح على اذاعة الديوان :
"نحن مصرّون على الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض كل أشكال الوصاية. علاقات تونس بالولايات المتحدة هي علاقات دولة بدولة قائمة على الندية والتعاون، وليست علاقة تبعية. إذا اعتبر هذا السيناتور أن المساعدات تخوّل له التدخل في شؤوننا، فنحن نقول له: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. تونس قادرة على الصمود والدفاع عن قرارها الوطني."

وشدّد عويدات على أن الهجوم الذي استهدف رئيس الجمهورية "جاء بسبب الموقف الثابت لتونس الرافض للتطبيع والداعم للقضية الفلسطينية"، مؤكدا أنّ الرد على مثل هذه التصريحات يكون من مجلس نواب الشعب أو وزارة الخارجية، وليس من رئاسة الجمهورية.

وختم بالقول:
"قد نختلف في الداخل، لكن أمام أي اعتداء خارجي نحن وحدة وطنية صماء، وهذا ما يميز التونسيين ويجعلهم أكثر قوة في مواجهة كل محاولات المسّ من سيادتهم".


Babnet

