المجمع المهني لشركات نقل العربات يعلن توقيف نشاطه مؤقتا بداية من غرة سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1dc6d33ebf7.06579468_nkhlpemgiqjof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 17:57
      

مجمع شركات نقل العربات يعلن إيقاف نشاطه بداية من سبتمبر بسبب أزمة مالية

أعلن المجمع المهني لشركات نقل العربات التابع لمنظمة "كونكت"، يوم الجمعة، عن توقيف نشاطه بصفة مؤقتة انطلاقا من غرة سبتمبر 2025، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"تخلف إحدى مؤسسات الإسناد عن الإيفاء بالتزاماتها المالية وتسوية الديون المتراكمة".


وأوضح المجمع، في بلاغ رسمي، أنّ هذا الوضع ساهم في تفاقم الصعوبات المالية للمؤسسات الناشطة في القطاع، وهو ما انعكس سلبا على سير العمل اليومي وهدّد استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين.


وأشار إلى أنّ قرار التوقيف جاء بعد محاولات متكررة للتواصل والحوار مع الأطراف المعنية قصد إيجاد حلول ودية تحفظ مصالح جميع المتدخلين، غير أنّ الأزمة استمرت دون التوصل إلى تسوية فعلية، الأمر الذي دفع المهنيين إلى اتخاذ هذا الإجراء "دفاعا عن حقوقهم وضمانا لديمومة نشاطهم".

وجدّد المجمع دعوته للسلطات والجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل عادل ومنصف يمكّن من استئناف النشاط في أقرب الآجال، ويحول دون انعكاسات سلبية على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات بشكل يومي.


