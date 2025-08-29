المجمع المهني لشركات نقل العربات يعلن توقيف نشاطه مؤقتا بداية من غرة سبتمبر 2025

مجمع شركات نقل العربات يعلن إيقاف نشاطه بداية من سبتمبر بسبب أزمة مالية

أعلن المجمع المهني لشركات نقل العربات التابع لمنظمة "كونكت"، يوم الجمعة، عن توقيف نشاطه بصفة مؤقتة انطلاقا من غرة سبتمبر 2025، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"تخلف إحدى مؤسسات الإسناد عن الإيفاء بالتزاماتها المالية وتسوية الديون المتراكمة".





وأوضح المجمع، في بلاغ رسمي، أنّ هذا الوضع ساهم في، وهو ما انعكس سلبا على سير العمل اليومي وهدّد استمرارية تقديموأشار إلى أنّ قرار التوقيف جاء بعدمع الأطراف المعنية قصد إيجاد حلول ودية تحفظ مصالح جميع المتدخلين، غير أنّ الأزمة استمرت دون التوصل إلى تسوية فعلية، الأمر الذي دفع المهنيين إلى اتخاذ هذا الإجراء "دفاعا عن حقوقهم وضمانا لديمومة نشاطهم".وجدّد المجمع دعوته للسلطات والجهات المختصة إلىيمكّن من استئناف النشاط في أقرب الآجال، ويحول دون انعكاسات سلبية على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات بشكل يومي.