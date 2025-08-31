إسرائيل تتحدث عن اغتيال أبو عبيدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b477134c9ad9.13614836_nmhjikegloqfp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، اغتيال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة، أمس السبت، بينما لم تؤكد حماس ولم تنفِ هذا الخبر.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تمكنت من تصفية أبو عبيدة في غزة، ثم أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بيانا مشتركا بشأن اغتياله.

