بنزرت: وفاة اربعة اشخاص وإصابة إثنين في حادث مرور على مستوى مفترق مدينة اوتيك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b40c4ba4a095.74895170_imkqnfhgoejlp.jpg width=100 align=left border=0>
Banzart FM
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 09:45 قراءة: 0 د, 40 ث
      
توفي اربعة اشخاص ،و اصيب شخصان ،إثرحادث مرور اليم جد امس إثر اصطدام شاحنة ثقيلة محملة بمادة الاسفلت بسيارة خفيفة على مستوى مفترق اوتيك المدينة حسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول

وبين المصدر ذاته لصحفي /وات /انه مباشرة إثر الحادث تم تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة من خلال توجيه مصالح الحماية المدنية ببنزرت سيارتي إسعاف رفقة فريق ميداني خبير ،علاوة على مصالح الصحة العمومية ، حيث تم توجيه شخصين، وهما سائق الشاحنة الثقيلة ومرافقه إلى مستشفى العالية لتلقي الاسعافات اللازمة وحالتهما الصحية مستقرة



كما تعهدت بقية المصالح الامنية والقضائية بما هو محمول عليها من إجراءات قانونية معلومة وواجبة في مثل هذه الوضعيات لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الحادث واسبابه  
 يشار الى ان مصالح الحرس الوطني تولوا التدخل مباشرة لإعادة حركة المرور لسالف عادتها ،كما تم تسخير آلتي "تراكس" و شاحنة ثقيلة  لرفع الشاحنة  


