بنزرت: وفاة اربعة اشخاص وإصابة إثنين في حادث مرور على مستوى مفترق مدينة اوتيك

توفي اربعة اشخاص ،و اصيب شخصان ،إثرحادث مرور اليم جد امس إثر اصطدام شاحنة ثقيلة محملة بمادة الاسفلت بسيارة خفيفة على مستوى مفترق اوتيك المدينة حسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول



وبين المصدر ذاته لصحفي /وات /انه مباشرة إثر الحادث تم تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة من خلال توجيه مصالح الحماية المدنية ببنزرت سيارتي إسعاف رفقة فريق ميداني خبير ،علاوة على مصالح الصحة العمومية ، حيث تم توجيه شخصين، وهما سائق الشاحنة الثقيلة ومرافقه إلى مستشفى العالية لتلقي الاسعافات اللازمة وحالتهما الصحية مستقرة

