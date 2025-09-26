كأس الكنفدرالية الإفريقية: برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الأول

في ما يلي برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم المقررة يومي السبت والأحد 27 و28 سبتمبر الجاري:



السبت 27 سبتمبر 2025



* آ سي سنيم (موريتانيا) – الملعب التونسي (تونس) 0-2

الأحد 28 سبتمبر 2025



مباريات خاصة



* كايزر شيفز (جنوب إفريقيا) – كابوسكورب دي بالانكا (أنغولا)* نيروبي يونايتد (كينيا) – نيك إف سي (أوغندا)* الزمالة عمر (السودان) – ديكادها إف سي (الصومال)* أكاديمية أمادو ديالو (كوت ديفوار) – جينيراسيون فوت (السنغال)* إف سي سان بيدرو (كوت ديفوار) – إيغل رويال (الكاميرون)* سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا) – رايون سبورت (رواندا)* جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) – مايتي وانديررز (مالاوي)* أولمبيك آسفي (المغرب) – أس إن نيجليك (النيجر)* أف سي 15 أغوستو (غينيا الاستوائية) – فورسترز إف سي (سيشل)* أس غبوهلو-سو (توغو) – يو إس إف آيه (بوركينا فاسو)* الأخضر الرياضي (ليبيا) – فلامبو دو سانتر (بوروندي)* عزام إف سي (تنزانيا) – المريخ بنتيو (جنوب السودان)* زيسكو يونايتد (زامبيا) – ف سي ليبروفيل (الغابون)* أ.س أوتوهو (الكونغو) – بريميرو دي أغوستو (أنغولا)* جوليبا باماكو (مالي) – أبيا واريورز (نيجيريا)* كوارا يونايتد (نيجيريا) – أشانتي كوتوكو (غانا)* السبت 27 سبتمبر (ذهاب):* سيمبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – دجابل إف سي (جزر القمر)* مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – بامبلموس (موريس)* السبت 4 أكتوبر (إياب):* دجابل إف سي (جزر القمر) – سيمبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)* بامبلموس (موريس) – مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية)