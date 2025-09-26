كأس الكنفدرالية الإفريقية: برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الأول
في ما يلي برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم المقررة يومي السبت والأحد 27 و28 سبتمبر الجاري:
السبت 27 سبتمبر 2025
* آ سي سنيم (موريتانيا) – الملعب التونسي (تونس) 0-2
* كايزر شيفز (جنوب إفريقيا) – كابوسكورب دي بالانكا (أنغولا) 0-1
* النجم الساحلي (تونس) – الأهلي مدني (السودان) 0-1
* نيروبي يونايتد (كينيا) – نيك إف سي (أوغندا) 2-2
* الزمالة عمر (السودان) – ديكادها إف سي (الصومال) 0-1
* أكاديمية أمادو ديالو (كوت ديفوار) – جينيراسيون فوت (السنغال) 1-1
* إف سي سان بيدرو (كوت ديفوار) – إيغل رويال (الكاميرون) 1-0
* سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا) – رايون سبورت (رواندا) 1-0
* جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) – مايتي وانديررز (مالاوي) 0-1
* أولمبيك آسفي (المغرب) – أس إن نيجليك (النيجر) 1-0
الأحد 28 سبتمبر 2025* أف سي 15 أغوستو (غينيا الاستوائية) – فورسترز إف سي (سيشل) 0-1
* أس غبوهلو-سو (توغو) – يو إس إف آيه (بوركينا فاسو) 0-1
* الأخضر الرياضي (ليبيا) – فلامبو دو سانتر (بوروندي) 1-2
* عزام إف سي (تنزانيا) – المريخ بنتيو (جنوب السودان) 2-0
* زيسكو يونايتد (زامبيا) – ف سي ليبروفيل (الغابون) 0-2
* أ.س أوتوهو (الكونغو) – بريميرو دي أغوستو (أنغولا) 2-1
* جوليبا باماكو (مالي) – أبيا واريورز (نيجيريا) 1-1
* كوارا يونايتد (نيجيريا) – أشانتي كوتوكو (غانا) 3-4
مباريات خاصة* السبت 27 سبتمبر (ذهاب):
* سيمبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – دجابل إف سي (جزر القمر)
* مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – بامبلموس (موريس)
* السبت 4 أكتوبر (إياب):
* دجابل إف سي (جزر القمر) – سيمبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
* بامبلموس (موريس) – مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
