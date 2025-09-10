Babnet   Latest update 12:09 Tunis

كميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 11:13 قراءة: 1 د, 22 ث
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة المنقضية بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك إلى حدود صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025:

ولاية تونس


* تونس قرطاج 1

* حلق الوادي 1
* سيدي بوسعيد 1

ولاية أريانة

* قلعة الأندلس 1
* رواد 4
* شرفش 1
* أريانة 1

ولاية بن عروس

* رادس 5
* بومهل 2
* مقرين 2
* حمام الأنف 2
* المحمدية 2

ولاية منوبة

* برج العامري 1
* طبربة 3
* شواط 3
* منوبة 1
* الجديدة 2
* البطان 1

ولاية بنزرت

* منزل بورقيبة 2
* غزالة 2
* العزيب 12
* أوتيك 3
* سونين 5
* ماطر 12
* تينجة 5
* رأس الجبل 4
* العالية 10
* غار الملح 5
* جومين 5
* سجنان 3
* بنزرت 2

ولاية باجة

* سد كساب 2
* محطة وادي الزرقاء 1
* سد سيدي سالم 2
* تستور 2
* عمدون 2
* تيبار 3
* تبرسق 3
* قبلاط 2
* مجاز الباب 2
* باجة المحطة 2
* نفزة 3

ولاية سليانة

* قعفور 6
* سيدي بورويس 2
* العروسة 3
* سليانة 1
* الكريب 7
* بوعرادة 2

ولاية المهدية

* قصور الساف 1

ولاية جندوبة

* بني مطير 1
* محطة بلطة بوعوان 9
* سد بربرة 2
* عين دراهم 4
* بوسالم 4
* وادي مليز 4
* جندوبة 3
* طبرقة 17
* غار الدماء 7

ولاية الكاف

* نبر 1
* تاجروين 1
* الجريصة 3
* الكاف 3
* ساقية سيدي يوسف 2


الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 54
