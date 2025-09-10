كميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الماضية
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة المنقضية بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك إلى حدود صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025:
ولاية تونس
* تونس قرطاج 1
* حلق الوادي 1
* سيدي بوسعيد 1
ولاية أريانة* قلعة الأندلس 1
* رواد 4
* شرفش 1
* أريانة 1
ولاية بن عروس* رادس 5
* بومهل 2
* مقرين 2
* حمام الأنف 2
* المحمدية 2
ولاية منوبة* برج العامري 1
* طبربة 3
* شواط 3
* منوبة 1
* الجديدة 2
* البطان 1
ولاية بنزرت* منزل بورقيبة 2
* غزالة 2
* العزيب 12
* أوتيك 3
* سونين 5
* ماطر 12
* تينجة 5
* رأس الجبل 4
* العالية 10
* غار الملح 5
* جومين 5
* سجنان 3
* بنزرت 2
ولاية باجة* سد كساب 2
* محطة وادي الزرقاء 1
* سد سيدي سالم 2
* تستور 2
* عمدون 2
* تيبار 3
* تبرسق 3
* قبلاط 2
* مجاز الباب 2
* باجة المحطة 2
* نفزة 3
ولاية سليانة* قعفور 6
* سيدي بورويس 2
* العروسة 3
* سليانة 1
* الكريب 7
* بوعرادة 2
ولاية المهدية* قصور الساف 1
ولاية جندوبة* بني مطير 1
* محطة بلطة بوعوان 9
* سد بربرة 2
* عين دراهم 4
* بوسالم 4
* وادي مليز 4
* جندوبة 3
* طبرقة 17
* غار الدماء 7
ولاية الكاف* نبر 1
* تاجروين 1
* الجريصة 3
* الكاف 3
* ساقية سيدي يوسف 2
