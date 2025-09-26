رئيس منظمة إرشاد المستهلك: ضبط سعر لحم الضأن بـ40 د للكلغ بقرار رئاسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d652bdb4ac81.70607445_hmeiqogpnflkj.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الجمعة، أنه تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف المحلي بـ40 ديناراً بعد أن بلغ 65 ديناراً، وذلك في إطار قرار رئاسي سيادي.



وأوضح الرياحي، في مداخلة عبر برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ هذا القرار من شأنه تقليص هامش الربح المفرط الذي كان يحققه بعض المتدخلين في قطاع اللحوم، مضيفاً أنّ سعر لحم الأبقار سيُضبط بدوره في حدود 32 ديناراً للكلغ.

