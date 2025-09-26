Babnet   Latest update 10:24 Tunis

رئيس منظمة إرشاد المستهلك: ضبط سعر لحم الضأن بـ40 د للكلغ بقرار رئاسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d652bdb4ac81.70607445_hmeiqogpnflkj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 09:40 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الجمعة، أنه تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف المحلي بـ40 ديناراً بعد أن بلغ 65 ديناراً، وذلك في إطار قرار رئاسي سيادي.

وأوضح الرياحي، في مداخلة عبر برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ هذا القرار من شأنه تقليص هامش الربح المفرط الذي كان يحققه بعض المتدخلين في قطاع اللحوم، مضيفاً أنّ سعر لحم الأبقار سيُضبط بدوره في حدود 32 ديناراً للكلغ.



كما شدّد على أنّ القرار سيتم تعميمه عبر شركة اللحوم وجميع نقاط البيع بكامل تراب الجمهورية خلال الأيام القادمة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315504


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-21
27°-20
28°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    