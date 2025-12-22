Babnet   Latest update 23:11 Tunis

La Tunisie renforce son positionnement comme destination médicale auprès du marché nigérian

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6949893519d304.83732371_olfnpgihqjmke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 19:06 Lecture 1 min, 45 sec
      
Communiqué de Presse - La destination Tunisie, bien appréciée dans plusieurs pays de l’Afrique francophone, restait méconnue dans d’autres pays africains, et en particulier au Nigeria, l’un des big four du continent.

C’est face à ce constat que l’Ambassade de Tunisie au Nigéria a pris l’initiative de coorganiser, avec la Chambre Nationale des Entreprises de Services de Santé (CNESS), relevant de la Fédération de la santé de l’UTICA, et en partenariat avec la représentation du CEPEX au Nigéria, une mission de promotion de la destination, au regard du nombre croissant de Nigérians qui s’y intéressaient.



La délégation nigériane a effectué un séjour en Tunisie du 16 au 21 décembre 2025, au cours duquel ses membres ont visité plusieurs cliniques de premier plan ainsi que des centres de convalescence parmi les plus reconnus du pays. Des rencontres ont également eu lieu avec les professionnels tunisiens de la facilitation médicale, les acteurs clés de la gestion et de la structuration du secteur, ainsi qu’avec les responsables institutionnels concernés.

Le point culminant de cette visite d’opérateurs nigérians s’est tenu le jeudi 18 décembre 2025 au siège de l’UTICA, réunissant l’ensemble des parties prenantes institutionnelles et professionnelles concernées, notamment la CNESS, l’UTICA, des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Santé, des agences de tourisme médical, des cliniques privées membres ainsi que le CEPEX.
Les participants nigérians étaient des agences de facilitation et de tourisme médical, ainsi que d’évacuation sanitaire.

Cette initiative s’inscrivait dans la continuité d’un appel à candidatures lancé au Nigéria, ayant permis de sélectionner six opérateurs parmi les plus actifs dans le domaine de l’évacuation médicale, représentant un potentiel estimé à 2 000 patients nigérians par an.

Jusqu’alors, le marché nigérian, estimé à 60 000 patients par an, était peu informé et insuffisamment sensibilisé aux capacités, à l’expertise et à la compétitivité du secteur médical tunisien, privilégiant d’autres destinations concurrentes en matière de soins.

travers cet événement, les organisateurs ont ambitionné de positionner la Tunisie comme une destination médicale de référence en Afrique, de promouvoir son savoir-faire en matière de soins de santé et de renforcer les partenariats durables avec le marché nigérian.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320685

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 RD Congo CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Nigeria CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Tunisie CAN 2025 - Ouganda CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 3 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
16°-8
17°-10
19°-11
15°-13
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :