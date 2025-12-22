La Tunisie renforce son positionnement comme destination médicale auprès du marché nigérian

Communiqué de Presse - La destination Tunisie, bien appréciée dans plusieurs pays de l’Afrique francophone, restait méconnue dans d’autres pays africains, et en particulier au Nigeria, l’un des big four du continent.



C’est face à ce constat que l’Ambassade de Tunisie au Nigéria a pris l’initiative de coorganiser, avec la Chambre Nationale des Entreprises de Services de Santé (CNESS), relevant de la Fédération de la santé de l’UTICA, et en partenariat avec la représentation du CEPEX au Nigéria, une mission de promotion de la destination, au regard du nombre croissant de Nigérians qui s’y intéressaient.



La délégation nigériane a effectué un séjour en Tunisie du 16 au 21 décembre 2025, au cours duquel ses membres ont visité plusieurs cliniques de premier plan ainsi que des centres de convalescence parmi les plus reconnus du pays. Des rencontres ont également eu lieu avec les professionnels tunisiens de la facilitation médicale, les acteurs clés de la gestion et de la structuration du secteur, ainsi qu’avec les responsables institutionnels concernés.Le point culminant de cette visite d’opérateurs nigérians s’est tenu le jeudi 18 décembre 2025 au siège de l’UTICA, réunissant l’ensemble des parties prenantes institutionnelles et professionnelles concernées, notamment la CNESS, l’UTICA, des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Santé, des agences de tourisme médical, des cliniques privées membres ainsi que le CEPEX.Les participants nigérians étaient des agences de facilitation et de tourisme médical, ainsi que d’évacuation sanitaire.Cette initiative s’inscrivait dans la continuité d’un appel à candidatures lancé au Nigéria, ayant permis de sélectionner six opérateurs parmi les plus actifs dans le domaine de l’évacuation médicale, représentant un potentiel estimé à 2 000 patients nigérians par an.Jusqu’alors, le marché nigérian, estimé à 60 000 patients par an, était peu informé et insuffisamment sensibilisé aux capacités, à l’expertise et à la compétitivité du secteur médical tunisien, privilégiant d’autres destinations concurrentes en matière de soins.travers cet événement, les organisateurs ont ambitionné de positionner la Tunisie comme une destination médicale de référence en Afrique, de promouvoir son savoir-faire en matière de soins de santé et de renforcer les partenariats durables avec le marché nigérian.