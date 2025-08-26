Babnet   Latest update 23:28 Tunis

الاتّحاد يردّ على السيناتور الأمريكي: نرفض استعمالنا مطية للتدخل في تونس... ويدعو السلطة لموقف واضح يدين هذه التدخلات الأجنبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae3599537344.85067345_fjneioqkmglhp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 23:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، عن رفضه القاطع لما اعتبره "محاولة الزج باسمه واستعماله مطية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي"، وذلك رداً على تدوينة نشرها أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على منصة "إكس"، أشار فيها إلى المسيرة التي نظمها الاتحاد يوم 21 أوت الجاري، واتخذها منطلقاً لتهديد السلطة الحاكمة في تونس.

وأكد الاتحاد أن التونسيات والتونسيين يتمتعون بقدر عالٍ من الوطنية والوعي، ولن يكونوا أداة في يد قوى الاستعمار الجديد الساعية إلى إعادة تقسيم العالم وتركيع الشعوب ونهب مقدراتها وتنصيب أنظمة موالية لها.



معركة السيادة الوطنية والديمقراطية

واعتبر الاتحاد أن معركة السيادة الوطنية مترابطة جوهرياً مع معركة الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الحسم فيها سيكون بأيدي التونسيات والتونسيين وحدهم، بعيداً عن أي تدخل خارجي أو هيمنة أجنبية.

انتقاد لصمت السلطة

في المقابل، استنكرت المنظمة الشغيلة صمت السلطة التونسية بمختلف مؤسساتها إزاء هذه التهديدات، داعية إياها إلى التعبير عن موقف واضح وصريح يدين هذه التدخلات الأجنبية، ويضع حداً لمحاولات الوصاية على تونس وسيادتها الوطنية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313940


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet39°
29° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-26
43°-27
40°-27
33°-26
31°-24
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    