الاتّحاد يردّ على السيناتور الأمريكي: نرفض استعمالنا مطية للتدخل في تونس... ويدعو السلطة لموقف واضح يدين هذه التدخلات الأجنبية

عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، عن رفضه القاطع لما اعتبره "محاولة الزج باسمه واستعماله مطية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي"، وذلك رداً على تدوينة نشرها أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على منصة "إكس"، أشار فيها إلى المسيرة التي نظمها الاتحاد يوم 21 أوت الجاري، واتخذها منطلقاً لتهديد السلطة الحاكمة في تونس.



وأكد الاتحاد أن التونسيات والتونسيين يتمتعون بقدر عالٍ من الوطنية والوعي، ولن يكونوا أداة في يد قوى الاستعمار الجديد الساعية إلى إعادة تقسيم العالم وتركيع الشعوب ونهب مقدراتها وتنصيب أنظمة موالية لها.

