كأس العرب قطر 2025: مدرب السعودية يطمح لبلوغ نصف النهائي ومدرب فلسطين يسعى لمواصلة التألق

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عزمه على قيادة فريقه إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب قطر 2025، وذلك قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني غداً الخميس بملعب لوسيل في إطار الدور ربع النهائي.



وقال رينارد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن "المنافسة الحقيقية تبدأ الآن بعد الوصول إلى الدور ربع النهائي"، مشدداً على أن خيار المنتخب السعودي الوحيد هو الفوز من أجل العبور لنصف النهائي. وأضاف: "نعرف أن المهمة ليست سهلة أمام فلسطين، وسنبذل كل ما بوسعنا لحسم التأهل دون الذهاب لركلات الترجيح، تركيزنا منصب بالكامل على اللقاء".









وتوقف رينارد عند مسألة جاهزية اللاعبين، مؤكداً ضرورة منحهم مشاركة أكبر في البطولة المحلية لضمان جاهزيتهم الدولية، قائلاً: "من المهم إيجاد توازن يسمح للاعبي المنتخب باللعب أساسياً في الدوري المحلي".



من جهته، عبّر لاعب المنتخب السعودي مراد هوساوي عن جاهزية الفريق، قائلاً: "مستعدون للمواجهة ونطمح للتأهل، وأنا سعيد بفرصة مشاركتي الأولى في البطولة، وجاهز للدفاع عن ألوان المنتخب".



وفي الجانب المقابل، أكد إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني، أن فريقه يدخل المباراة بثقة ورغبة كبيرة في مواصلة المسيرة الناجحة نحو الدور نصف النهائي، مضيفاً: "خضنا جميع مبارياتنا بجدية، وسنواجه السعودية بنفس الروح. نعرف قوة المنافس وتاريخه، لكن لدينا القدرة على تجاوزه".



وأشار أبو جزر إلى السيناريوهات المميزة لمباراتي قطر وتونس، حيث عاد المنتخب الفلسطيني بقوة بعد التأخر أمام تونس وحقق فوزاً ثميناً على قطر، معتبراً أن هذه النتائج ثمرة "سنوات من العمل والجهد".



