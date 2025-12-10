Babnet   Latest update 23:10 Tunis

بنزرت: خلو قطيع الجهة من الأمراض المنقولة عبر الحشرات وإقرار تدابير جهوية ومحلية لحمايته وللتصدي لتهريب الأغنام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939b0d60ce9b3.20937819_hpkemqilnfgjo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 23:10
      
 انتظم عشية اليوم الأربعاء، بمقر ولاية بنزرت، الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان إنتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للاغذية، وتم التأكيد خلاله على خلو قطيع الجهة من أي أمراض منقولة عبر الحشرات و سلامته من أي أعراض، مع الإشارة إلى تراجع ظاهرة تهريب القطيع عبر الحدود.

وأقرت اللجنة، الملتئمة  بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، عددا من التدابير الجهوية والمحلية  للتصدي للتهريب وحماية قطيع الاغنام توقيا من المخاطر الصحية المرتبطة بها، طبقا للامر الحكومي عدد101المؤرخ في 11جانفي 2016.



 وتمثلت أهمّ التدابير في مواصلة تشديد الرقابة على جميع المسالك في إطار عمليات دورية ونوعية بجميع الاسواق سواء منها اليومية أو الأسبوعية ولاسيما أسواق الدواب، والتسريع في حملات وإجراءات ترقيم القطيع، وتفعيل أعمال اللجان الجهوية والمحلية، والتنسيق المباشر والميداني بين المصالح الإدارية والبيطرية والأمنية، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس لجميع الفئات المعنية من مهنيين وغيرهم.
وتناولت الجلسة في جانب هام منها وضعية التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية والأسعار ونتائج المراقبة الاقتصادية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحدّ من الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والسلامة الصحية للأغذية.


تونس
