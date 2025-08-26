Babnet   Latest update 13:31 Tunis

حملة تضامن على مواقع التواصل بعد إيقاف محمد الطاهر الدريدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad98e1ed1c92.42061469_efpklnjgqhomi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 12:22
      
شهدت الساحة التونسية جدلاً واسعاً عقب إيقاف صانع المحتوى والممثل الشاب محمد الطاهر الدريدي، الذي أعلن بنفسه يوم 21 أوت عن توقيفه، إثر نشره مقطع فيديو دعا فيه إلى مقاطعة منتجات مرتبطة بالتطبيع مع الكيان....

تضامن واسع ودعوات للإفراج


الخبر أثار تعاطفاً كبيراً في الأوساط الفنية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. الفنانة كوثر بالحاج كتبت على صفحتها: "في الوقت الذي رفض فيه البعض المقاطعة واعتبروا أن القضية الفلسطينية ليست قضيتهم، خرج محمد الطاهر الدريدي بكل شجاعة ليتحدث عن المقاطعة ودورنا في نصرة القضية. اليوم يجد نفسه موقوفًا لأنه قال كلمة حق. أطلقوا سراح الطاهر، فهو ليس مجرمًا حتى يُحتجز إلى أجل غير مسمى."


كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عنه، محمّلين بعض الأطراف مسؤولية ملاحقته قضائياً، بعد أن قُدمت ضده شكايات من قبل مؤثرين اعتبروا أنفسهم متضررين من دعواته للمقاطعة.

مداخلة المحامي على إذاعة الديوان

في برنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان، أوضح محامي الدريدي، الأستاذ زين العابدين الوسلاتي، أنّ موكّله يواجه قضيتين مرفوعتين أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، من طرف إحدى المؤثرات وشقيقها، على خلفية تدويناته ومواقفه من المقاطعة.

وأشار إلى أنّ جلسة قضائية ستُعقد يوم الخميس المقبل أمام الدائرة الجنائية الصيفية للنظر في ملف الدريدي، مؤكداً أن القضية تتعلق بتطبيق الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دفاع عن القضية الفلسطينية

المحامي شدّد على أن تصريحات الدريدي تأتي في إطار الدفاع الشرعي والإنساني عن القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ المقاطعة سلاح سلمي معتمد عالمياً. وأضاف: "محمد الطاهر كان صوت التوانسة في الدفاع عن فلسطين، ولم يوجّه إساءة شخصية لأي طرف، بل عبّر عن موقف مبدئي ينسجم مع وجدان الشعب التونسي."

احتمال إسقاط الدعوى

وبخصوص ما راج عن إسقاط الشكاية من قبل المشتكين، أكد الوسلاتي أن هناك مؤشرات عن إمكانية التنازل، مضيفاً: "إذا تم الإسقاط، سنقدّم ذلك للمحكمة وقد يتم الإفراج عنه مباشرة."



