Babnet   Latest update 08:33 Tunis

3 أشهر سجنا لمواطن قتل الكلب "روكي": جمعية الرحمة تستأنف الحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad54cc9af476.96815535_fhjgioeqplnmk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 07:29 قراءة: 1 د, 22 ث
      
أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة، والقاضي بسجن مواطن مدة 3 أشهر بعد إدانته بالاعتداء على الكلب "روكي" بآلة حادة (بالة) ما أدى إلى نفوقه، جدلاً واسعاً بين متابعي القضية ونشطاء المجتمع المدني.

في تصريح لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح الأستاذ إلياس الجيلاني، محامي جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة، أنّ الحكم يُعتبر "انتصاراً معنوياً هاماً"، لأنه يؤكد أنّ الاعتداء الوحشي على الحيوان لا يمكن أن يمر دون عقاب.



وأكد أنّ الحكم تضمّن أيضاً إلزام المتهم بدفع مليم رمزي لفائدة الجمعية، وهو تعويض معنوي أكثر منه مادي، يهدف إلى رد الاعتبار للجمعية ولكل من تعاطف مع القضية، مضيفاً:
"حتى مليارات الدنيا لا تعوّض حياة روكي، لكن هذا الحكم رسالة رمزية بأن العدالة لا تغضّ الطرف عن مثل هذه الأفعال".

🔹 الإستئناف وارد
وأشار الجيلاني إلى أنّ الجمعية غير راضية عن الحكم وستمارس حقها في الاستئناف، مؤكداً:
"سجلنا صباح اليوم استئنافنا للحكم، وسنسعى لتشديد العقوبة بما يتناسب مع خطورة الجريمة".

🔹 القوانين والفراغ التشريعي
وأوضح المحامي أنّ العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الحيوانات ما زالت محدودة في القانون التونسي، حيث تم الاعتماد على نصوص قديمة تعود إلى أمر علي لسنة 1894، وهو ما يجعل العقوبة لا تتجاوز بضعة أشهر سجناً.

🔹 تفاعل الرأي العام
القضية هزّت الشارع التونسي وأثارت نقاشاً واسعاً حول ضرورة تحديث المنظومة القانونية لتشديد العقوبات في جرائم تعنيف الحيوانات، خاصة أن مثل هذه الأفعال – حسب تعبير الجيلاني – "تعكس نزعة إجرامية قد تُترجم في اعتداءات لاحقة حتى على البشر".




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313892


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet39°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-26
43°-27
42°-28
32°-26
31°-25
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1574,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    