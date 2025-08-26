3 أشهر سجنا لمواطن قتل الكلب "روكي": جمعية الرحمة تستأنف الحكم

"حتى مليارات الدنيا لا تعوّض حياة روكي، لكن هذا الحكم رسالة رمزية بأن العدالة لا تغضّ الطرف عن مثل هذه الأفعال".

"سجلنا صباح اليوم استئنافنا للحكم، وسنسعى لتشديد العقوبة بما يتناسب مع خطورة الجريمة".

وأكد أنّ الحكم تضمّن أيضاً إلزام المتهم بدفعلفائدة الجمعية، وهو تعويض معنوي أكثر منه مادي، يهدف إلى رد الاعتبار للجمعية ولكل من تعاطف مع القضية، مضيفاً:وأشار الجيلاني إلى أنّ الجمعية غير راضية عن الحكم وستمارس حقها في الاستئناف، مؤكداً:وأوضح المحامي أنّ العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الحيوانات ما زالت محدودة في القانون التونسي، حيث تم الاعتماد على نصوص قديمة تعود إلى، وهو ما يجعل العقوبة لا تتجاوز بضعة أشهر سجناً.القضية هزّت الشارع التونسي وأثارت نقاشاً واسعاً حول ضرورةلتشديد العقوبات في جرائم تعنيف الحيوانات، خاصة أن مثل هذه الأفعال – حسب تعبير الجيلاني – "تعكس نزعة إجرامية قد تُترجم في اعتداءات لاحقة حتى على البشر".