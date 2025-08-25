جدل في راديو ماد بسبب لفظ بذيء من فوزي الصغير
أثار المحلّل الرياضي فوزي الصغير جدلًا واسعًا بعد أن تلفّظ بعبارة بذيئة في حقّ مسؤول بالنادي الافريقي خلال مداخلة مباشرة على موجات راديو ماد.
وسارع الإعلامي الصحبي بكّار إلى إيقاف الصغير عن مواصلة الحديث، مقدّمًا الاعتذار الفوري للمستمعين داعيًا ضيفه إلى انتقاء عباراته والاعتذار عمّا بدر منه.
وسارع الإعلامي الصحبي بكّار إلى إيقاف الصغير عن مواصلة الحديث، مقدّمًا الاعتذار الفوري للمستمعين داعيًا ضيفه إلى انتقاء عباراته والاعتذار عمّا بدر منه.
بدوره اعتذر فوزي الصغير عمّا بدر منه ...
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313859