جدل في راديو ماد بسبب لفظ بذيء من فوزي الصغير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac3c99e3c9c6.16242638_mqkjpfhegionl.jpg width=100 align=left border=0>

أثار المحلّل الرياضي فوزي الصغير جدلًا واسعًا بعد أن تلفّظ بعبارة بذيئة في حقّ مسؤول بالنادي الافريقي خلال مداخلة مباشرة على موجات راديو ماد.



وسارع الإعلامي الصحبي بكّار إلى إيقاف الصغير عن مواصلة الحديث، مقدّمًا الاعتذار الفوري للمستمعين داعيًا ضيفه إلى انتقاء عباراته والاعتذار عمّا بدر منه.

