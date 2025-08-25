Babnet   Latest update 12:24 Tunis

جدل في راديو ماد بسبب لفظ بذيء من فوزي الصغير

Publié le Lundi 25 Août 2025 - 11:22
      
أثار المحلّل الرياضي فوزي الصغير جدلًا واسعًا بعد أن تلفّظ بعبارة بذيئة في حقّ مسؤول بالنادي الافريقي خلال مداخلة مباشرة على موجات راديو ماد.

وسارع الإعلامي الصحبي بكّار إلى إيقاف الصغير عن مواصلة الحديث، مقدّمًا الاعتذار الفوري للمستمعين داعيًا ضيفه إلى انتقاء عباراته والاعتذار عمّا بدر منه.

بدوره اعتذر فوزي الصغير عمّا بدر منه ...





