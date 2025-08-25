Babnet   Latest update 09:23 Tunis

محاولة براكاج خطيرة بين منزل جميل وجرزونة كادت تتسبب في كارثة مرورية

Publié le Lundi 25 Août 2025 - 09:12
      
جدّت مساء أمس الأحد 24 أوت حادثة خطيرة على الطريق الرابطة بين منزل جميل وجرزونة، على مستوى محطة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت، تمثلت في محاولة "براكاج" كادت تتحول إلى كارثة مرورية.

وحسب مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين، ظهر شخص وهو يتشبّث بباب سيارة أثناء سيرها بسرعة في مشهد أثار صدمة لدى المارة ورواد شبكات التواصل الاجتماعي.



تعدد الروايات حول الواقعة

تضاربت التفسيرات بخصوص ما جرى:

* فريق رجّح أنّ الأمر يتعلق بـ محاولة سرقة هاتف جوال من داخل السيارة.
* رواية ثانية تحدثت عن محاولة سرقة السيارة نفسها واسترجاعها من قبل صاحبها.
* فيما ذهب آخرون إلى انتقاد ما وصفوه بـ مظاهر الفوضى والتسيّب وانتشار الاعتداءات التي باتت تهدد سلامة المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

الحادثة التي وثقها الفيديو تعيد إلى الواجهة ملف الأمن وحماية مستعملي الطريق، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الردع ضد مثل هذه الممارسات التي قد تفضي إلى خسائر بشرية جسيمة.


الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
