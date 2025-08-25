محاولة براكاج خطيرة بين منزل جميل وجرزونة كادت تتسبب في كارثة مرورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac1b90ccfd71.16411517_lokeifphmqgnj.jpg width=100 align=left border=0>

جدّت مساء أمس الأحد 24 أوت حادثة خطيرة على الطريق الرابطة بين منزل جميل وجرزونة، على مستوى محطة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت، تمثلت في محاولة "براكاج" كادت تتحول إلى كارثة مرورية.



وحسب مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين، ظهر شخص وهو يتشبّث بباب سيارة أثناء سيرها بسرعة في مشهد أثار صدمة لدى المارة ورواد شبكات التواصل الاجتماعي.

