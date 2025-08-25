قابس: تحرير 9 محاضر وحجز 60 كرسيا و25 طاولة خلال حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بمدينة الحامة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/elhamma.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي انتظمت، مساء أمس الأحد، بمدينة الحامة من ولاية قابس، عن حجز 60 كرسيا، و25 طاولة، وتحرير 9 محاضر اقتصادية من أجل الانتصاب الفوضوي، وقد استهدفت بالخصوص تحرير الأرصفة التي استحوذ عليها أصحاب المقاهي وأصبحوا يستغلونها في نشاطهم.

. وشارك في هذه الحملة، التي أشرف عليها والي قابس، رضوان نصيبي، كل من بلدية الحامة والشرطة البلدية ومختلف المصالح الأمنية وتم خلالها التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي غير القانونية التي مثلت على امتداد السنوات الفارطة مصدر ازعاج للمواطنين، وتسببت في اشكاليات عديدة من بينها الاكتظاظ المروري بالمدينة.

وتعتبر هذه الحملة الثانية من نوعها بالحامة بعد حملة أولى انتظمت مطلع شهر جويلية الفارط واستهدفت شارع البيئة لتعيد له مظهره المعهود، كما مكّنت من بروز ساحة الدغباجي المحاذية لهذا الشارع من جديد بعد تحرير أرصفة الطريق ومحيط هذه الساحة من هذا الانتصاب المخالف للقانون.





وكانت السلط الجهوية قد أطلقت منذ مدة حملة واسعة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بمختلف مدن ولاية قابس ومن بينها مدينة الحامة وهي من المدن السياحية بالجهة.