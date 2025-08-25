Babnet   Latest update 12:24 Tunis

وفاة الشاب حسين عبودي تكشف مأساة الانتظار أمام "الكنام"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac34c1e4fb50.76931055_fmhgkqpolnjie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 10:55 قراءة: 1 د, 3 ث
      
خلّفت وفاة المهندس الشاب حسين عبودي، أصيل القيروان، يوم الجمعة 22 أوت، صدمة عميقة في صفوف عائلته وأصدقائه وزملائه وكل من تابع قضيته، بعد صراع مرير مع مرض السرطان وصراع أشدّ مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) .

الفقيد الذي تخرّج حديثًا لم يجد سوى مواقع التواصل الاجتماعي ليصرخ من خلالها منذ شهر تقريبًا، في مقطع فيديو متداول، متسائلا عن سبب الانتظار الطويل للحصول على موافقة تمكّنه من العلاج، مشيرًا إلى أن مطلبه أُعيد تقديمه بعد أن قوبل في مرحلة أولى بالرفض.



شهادات أصدقاء وتغطية إعلامية

إذاعة موزاييك فتحت بدورها الملف، مؤكدة أن حسين لم يكن الضحية الوحيدة، إذ توفي شاب آخر في وضع مشابه.
أحد أصدقائه قال:
"حسين صديقي… كان مريضًا بالسرطان، تلقى علاجًا في مصحة خاصة، لكن المرض عاد بقوة. ذهب إلى الكنام ليأخذ الدواء لكن البطء في توفيره جعل المرض ينتشر أكثر في جسده… إلى أن رحل".

موجة غضب على مواقع التواصل

رحيل حسين فجّر موجة تفاعل واسعة، إذ اعتبر نشطاء أن وفاته ليست بسبب المرض فقط بل نتيجة مباشرة لـ البيروقراطية والتعطيل الإداري. وتكرّرت التعليقات التي تتساءل عن قيمة الشعارات الرسمية في غياب قرارات حقيقية تحفظ حق التونسيين في العلاج.




Babnet

