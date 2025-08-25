وفاة الشاب حسين عبودي تكشف مأساة الانتظار أمام "الكنام"

شهادات أصدقاء وتغطية إعلامية



"حسين صديقي… كان مريضًا بالسرطان، تلقى علاجًا في مصحة خاصة، لكن المرض عاد بقوة. ذهب إلى الكنام ليأخذ الدواء لكن البطء في توفيره جعل المرض ينتشر أكثر في جسده… إلى أن رحل".

موجة غضب على مواقع التواصل



إذاعةفتحت بدورها الملف، مؤكدة أن حسين لم يكن الضحية الوحيدة، إذ توفي شاب آخر في وضع مشابه.أحد أصدقائه قال:رحيل حسين فجّر موجة تفاعل واسعة، إذ اعتبر نشطاء أن وفاته ليست بسبب المرض فقط بل نتيجة مباشرة لـ. وتكرّرت التعليقات التي تتساءل عن قيمة الشعارات الرسمية في غياب قرارات حقيقية تحفظ حق التونسيين في العلاج.