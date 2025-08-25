الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الرابعة
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أوت 2025 انطلاقاً من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:
الأربعاء 27 أوت 2025
الأربعاء 27 أوت 2025
* ملعب المرسى المعشب: المستقبل الرياضي بالمرسى 🆚 الاتحاد الرياضي المنستيري — الحكم: سيف الورتاني
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي 🆚 النجم الرياضي بالمتلوي — الحكم: حسني النايلي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي الرياضي البنزرتي 🆚 النادي الإفريقي — الحكم: أمير لوصيف
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي 🆚 الشبيبة الرياضية القيروانية — الحكم: عبد الحميد بدرالدين
الخميس 28 أوت 2025* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي التونسي 🆚 المستقبل الرياضي بسليمان — الحكم: محمد علي قروية
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الرياضي الساحلي 🆚 المستقبل الرياضي بقابس — الحكم: أشرف الحركاتي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الرياضي الصفاقسي 🆚 الشبيبة الرياضية بالعمران — الحكم: باسم بلعيد
* المركب الرياضي بجرجيس: الترجي الرياضي الجرجيسي 🆚 الاتحاد الرياضي ببنقردان — الحكم: نضال اللطيف
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313883