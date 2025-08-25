الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الرابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أوت 2025 انطلاقاً من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:



الأربعاء 27 أوت 2025

