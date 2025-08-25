Babnet   Latest update 18:54 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الرابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 18:32 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أوت 2025 انطلاقاً من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:

الأربعاء 27 أوت 2025


* ملعب المرسى المعشب: المستقبل الرياضي بالمرسى 🆚 الاتحاد الرياضي المنستيري — الحكم: سيف الورتاني

* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي 🆚 النجم الرياضي بالمتلوي — الحكم: حسني النايلي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي الرياضي البنزرتي 🆚 النادي الإفريقي — الحكم: أمير لوصيف
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي 🆚 الشبيبة الرياضية القيروانية — الحكم: عبد الحميد بدرالدين

الخميس 28 أوت 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي التونسي 🆚 المستقبل الرياضي بسليمان — الحكم: محمد علي قروية
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الرياضي الساحلي 🆚 المستقبل الرياضي بقابس — الحكم: أشرف الحركاتي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الرياضي الصفاقسي 🆚 الشبيبة الرياضية بالعمران — الحكم: باسم بلعيد
* المركب الرياضي بجرجيس: الترجي الرياضي الجرجيسي 🆚 الاتحاد الرياضي ببنقردان — الحكم: نضال اللطيف


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313883


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
39°-26
44°-27
43°-27
35°-27
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1574,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    