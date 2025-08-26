Babnet   Latest update 08:33 Tunis

النفزاوي: لا نقص في الدواجن والبيض.. والأسعار في تراجع مع وفرة المخزونات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c0189b8898e0.34769865_miekjhlnpqgof.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 08:33 قراءة: 1 د, 47 ث
      
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة "ضيف الدنيا وما فيها"، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إبراهيم النفزاوي، للحديث عن وضعية السوق، وفرة الإنتاج وأسعار اللحوم البيضاء والبيض مع اقتراب العودة المدرسية.

وفرة الإنتاج والمخزونات


أوضح النفزاوي أنّ السوق التونسية لا تشهد أي نقص في اللحوم البيضاء أو البيض، مشدّدًا على أن الإنتاج يغطي الحاجيات الوطنية لشهري أوت وسبتمبر، حيث يقدَّر إنتاج شهر سبتمبر بـ 13,960 طنًا من الدواجن، إضافة إلى 161 مليون بيضة.

وأكد أن الجديد هذه السنة هو توفر مخزونات كافية سواء لدى المذابح أو لدى المجمع المهني للدواجن والأرانب، وهو ما لم يحدث منذ سنوات، مما يطمئن المستهلك ويضمن انتظام التزويد.

الأسعار تحت السيطرة

وبخصوص الأسعار، بيّن النفزاوي أنّ أسعار اللحوم البيضاء أقل من مستوياتها خلال السنوات الماضية، إذ لم يتجاوز سعر الدجاج 8,700 مليم للكلغ، بينما يتراوح سعر البيض بين 1,100 و1,200 مليم للحارة.
وأضاف أن هذه الأسعار تُطبَّق أساسًا في نقاط البيع المنظمة، في حين أن بعض التجاوزات تُسجَّل في الأسواق الموازية أو المحلات غير المنظمة، داعيًا وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القانون لحماية المنظومة والمستهلك.

مطالب الغرفة وتنظيم القطاع

وأشار رئيس الغرفة إلى أنّ منظومة الإنتاج تحتاج إلى تعديل هوامش الربح، خاصة بالنسبة للمنتجين الذين لا يتمتعون بهامش محدد، في حين يملك تجار الجملة والتفصيل سقفًا قانونيًا لهوامشهم. وطالب النفزاوي بأن يتم ضبط هوامش ربح واضحة للمنتجين والتجار على حد سواء لضمان توازن المنظومة.

الذبح العشوائي والموازي

من أبرز النقاط التي أثارها النفزاوي، استمرار ظاهرة الذبح العشوائي التي تستحوذ على ما بين 40 و50% من الإنتاج الوطني، معتبرًا أنها تمثل خطرًا صحيًا على المستهلك وضربة قاسية للاقتصاد المنظم. ودعا إلى توعية المواطن بعدم التوجه إلى الذبح العشوائي، مبرزًا أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة الوطنية لسلامة المواد الغذائية لوضع خريطة طريق جديدة للقضاء على هذه الممارسات وضبط مسالك التوزيع.

الآفاق والتوقعات

طمأن النفزاوي المستهلكين بأن أسعار اللحوم البيضاء والبيض مرشحة للانخفاض خلال الأسابيع القادمة بفعل تراجع الاستهلاك وتواصل وفرة الإنتاج والمخزونات، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين المهنة والسلطات العمومية هو السبيل لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313897


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet39°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-26
43°-27
42°-28
32°-26
31°-25
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1574,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    