النفزاوي: لا نقص في الدواجن والبيض.. والأسعار في تراجع مع وفرة المخزونات
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة "ضيف الدنيا وما فيها"، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إبراهيم النفزاوي، للحديث عن وضعية السوق، وفرة الإنتاج وأسعار اللحوم البيضاء والبيض مع اقتراب العودة المدرسية.
وفرة الإنتاج والمخزونات
أوضح النفزاوي أنّ السوق التونسية لا تشهد أي نقص في اللحوم البيضاء أو البيض، مشدّدًا على أن الإنتاج يغطي الحاجيات الوطنية لشهري أوت وسبتمبر، حيث يقدَّر إنتاج شهر سبتمبر بـ 13,960 طنًا من الدواجن، إضافة إلى 161 مليون بيضة.
وأكد أن الجديد هذه السنة هو توفر مخزونات كافية سواء لدى المذابح أو لدى المجمع المهني للدواجن والأرانب، وهو ما لم يحدث منذ سنوات، مما يطمئن المستهلك ويضمن انتظام التزويد.
الأسعار تحت السيطرةوبخصوص الأسعار، بيّن النفزاوي أنّ أسعار اللحوم البيضاء أقل من مستوياتها خلال السنوات الماضية، إذ لم يتجاوز سعر الدجاج 8,700 مليم للكلغ، بينما يتراوح سعر البيض بين 1,100 و1,200 مليم للحارة.
وأضاف أن هذه الأسعار تُطبَّق أساسًا في نقاط البيع المنظمة، في حين أن بعض التجاوزات تُسجَّل في الأسواق الموازية أو المحلات غير المنظمة، داعيًا وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القانون لحماية المنظومة والمستهلك.
