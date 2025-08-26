النفزاوي: لا نقص في الدواجن والبيض.. والأسعار في تراجع مع وفرة المخزونات

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة "ضيف الدنيا وما فيها"، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إبراهيم النفزاوي، للحديث عن وضعية السوق، وفرة الإنتاج وأسعار اللحوم البيضاء والبيض مع اقتراب العودة المدرسية.



وفرة الإنتاج والمخزونات



الأسعار تحت السيطرة



مطالب الغرفة وتنظيم القطاع



الذبح العشوائي والموازي



الآفاق والتوقعات



أوضح النفزاوي أنّ السوق التونسية لا تشهد أي نقص في اللحوم البيضاء أو البيض، مشدّدًا على أن، حيث يقدَّر إنتاج شهر سبتمبر بـ، إضافة إلىوأكد أن الجديد هذه السنة هو توفرسواء لدى المذابح أو لدى المجمع المهني للدواجن والأرانب، وهو ما لم يحدث منذ سنوات، مما يطمئن المستهلك ويضمن انتظام التزويد.وبخصوص الأسعار، بيّن النفزاوي أنّ أسعار اللحوم البيضاء، إذ لم يتجاوز سعر الدجاج 8,700 مليم للكلغ، بينما يتراوح سعر البيض بين 1,100 و1,200 مليم للحارة.وأضاف أن هذه الأسعار تُطبَّق أساسًا في نقاط البيع المنظمة، في حين أن بعض التجاوزات تُسجَّل في الأسواق الموازية أو المحلات غير المنظمة، داعيًا وزارة التجارة إلىلحماية المنظومة والمستهلك.وأشار رئيس الغرفة إلى أنّ، خاصة بالنسبة للمنتجين الذين لا يتمتعون بهامش محدد، في حين يملك تجار الجملة والتفصيل سقفًا قانونيًا لهوامشهم. وطالب النفزاوي بأن يتم ضبط هوامش ربح واضحة للمنتجين والتجار على حد سواء لضمان توازن المنظومة.من أبرز النقاط التي أثارها النفزاوي، استمرارالتي تستحوذ على ما بين، معتبرًا أنها تمثل خطرًا صحيًا على المستهلك وضربة قاسية للاقتصاد المنظم. ودعا إلىبعدم التوجه إلى الذبح العشوائي، مبرزًا أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة الوطنية لسلامة المواد الغذائية لوضعللقضاء على هذه الممارسات وضبط مسالك التوزيع.طمأن النفزاوي المستهلكين بأن أسعار اللحوم البيضاء والبيض مرشحة للانخفاض خلال الأسابيع القادمة بفعل تراجع الاستهلاك وتواصل وفرة الإنتاج والمخزونات، مؤكدًا أنهو السبيل لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.