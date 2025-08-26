أريانة: انطلاق حملات نظافة بالمؤسسات التربوية بمدينة أريانة استعدادا للعودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2025-2026، انطلقت بالمؤسسات التربوية بمدينة أريانة حملات نظافة شملت إلى حد الآن 7 مؤسسات على أن يتواصل التدخل في جميع المؤسسات بالمنطقة خلال الأيام القادمة، وفق ما أكدته، اليوم الثلاثاء، مصلحة الإعلام ببلدية أريانة المدينة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتنتظم هذه الحملة بالتوازي مع الحملة الجهوية للنظافة بولاية أريانة، التي انطلقت الخميس المنقضي، تحت شعار "البيئة هي حياتنا، وتهدف إلى التحسيس بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة والمحيط.

وقد استهلت السلط الجهوية الحملة الجهوية للنظافة، بعرض ومضة تحسيسية وتعليـق اللافتات والمعلقات وتوزيع المطويات، وذلك بمساهمة بلديات الجهـة، ومشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني، على غرار منظمة الهلال الأحمر والكشافة التونسية، وجمعية المواطنة برياض النصر، والجمعية الجهوية للبيئة بأريانة.