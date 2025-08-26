بناته أم حفيداته؟ قضية "زنا محارم" عبر أجيال تهز الشارع المغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad603daced24.79732645_gnqmikfelhojp.jpg width=100 align=left border=0>

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط في المغرب ملف قضية "زنا المحارم" التي ظهرت في جماعة المنزه قرب عين عودة، إلى قاضي التحقيق.



ووفقا لمصادر مطلعة، تورط رجل ستيني في استغلال ابنته جنسيا منذ كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وأنجبت منه طفلة تبلغ الآن عشرين عاما. كما تم تزويج الضحية لاحقا بشكل غير رسمي، وتعرضت خلال تلك الفترة لاستغلال مزدوج من قبل والدها وزوجها، وأنجبت أربعة أطفال.

