بناته أم حفيداته؟ قضية "زنا محارم" عبر أجيال تهز الشارع المغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad603daced24.79732645_gnqmikfelhojp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 06:39
      
أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط في المغرب ملف قضية "زنا المحارم" التي ظهرت في جماعة المنزه قرب عين عودة، إلى قاضي التحقيق.

ووفقا لمصادر مطلعة، تورط رجل ستيني في استغلال ابنته جنسيا منذ كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وأنجبت منه طفلة تبلغ الآن عشرين عاما. كما تم تزويج الضحية لاحقا بشكل غير رسمي، وتعرضت خلال تلك الفترة لاستغلال مزدوج من قبل والدها وزوجها، وأنجبت أربعة أطفال.



وأضافت المصادر أن الضحية ارتبطت لاحقا بشخصين آخرين، وأنجبت منهما 3 أطفال، ليصبح إجمالي أطفالها سبعة، لم يثبت نسب سوى واحد منهم فقط.

واعترف الأب خلال التحقيق بعلاقته مع ابنته، لكنه نفى أي اتصال أو استغلال جنسي لحفيداته اللاتي يبلغن من العمر 20 و18 و16 سنة، واللاتي يشتبه في كونهن بنات له أيضا.

وقد كشفت الحفيدة الكبرى (20 عاما) القضية بعد محاولتها الزواج واكتشاف عدم وجود أوراق ثبوتية تمكنها من ذلك، مما دفعها لتقديم شكوى ضد جدها واتهام أمها بالتشغيل في الدعارة.

وفي الإطار ذاته، نقلت الحفيدة الصغرى (16 عاما) إلى مركز لحماية الطفولة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لأخذ العينات البيولوجية من جميع الأطراف وانتظار نتائج الخبرة الجينية التي ستحدد النسب والمسؤوليات الجنائية في هذه القضية المعقدة.

المصدر: هسبريس


