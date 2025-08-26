Babnet   Latest update 15:06 Tunis

عودة مدرسية: حجز أكثر من 7 آلاف قطعة طباشير و 20 الف قلم شمعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68adb449af8857.03184890_kilqgjpefmhon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 14:18
      
أسفر البرنامج الاستباقي لمراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية، الذي نفذته المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ جويلية الماضي، عن حجز 7060 قطعة طباشير و20.880 قلماً شمعياً لاحتوائها على نسب من المعادن الثقيلة تفوق الحدود المسموح بها.

تفاصيل المراقبة


* تم القيام بـ 108 زيارة تفقد ورفع 276 عينة من أصناف مختلفة مثل الطباشير، الألوان المائية، الممحاة، أقلام الزينة، الأقلام الشمعية، أقلام اللوحة، الصلصال، أقلام الحبر الجاف، أغلفة الكراسات، أقلام الرصاص، المساطر، اللصق والأقلام اللبدية.

* شملت المراقبة التثبت من مصدر المنتجات، ومطابقة بيانات التأشير، وخلو اللصق المدرسي من المواد المحلّة العضوية، فضلاً عن منع ترويج أدوات مدرسية شبيهة بالمواد الغذائية.
* جرى رفع عينات لتحاليل مخبرية للتأكد من خلو المستلزمات من مواد كيميائية خطرة مثل المعادن الثقيلة والفتالات.

مراقبة عند التوريد

خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، تمت معالجة 180 ملف توريد ورفع 400 عينة من المستلزمات المدرسية، وأفضت النتائج إلى:

* إعادة تصدير وإتلاف 6428 قطعة صلصال لعدم مطابقتها للخصائص الجرثومية.
* إتلاف 15.240 قلماً حبر جاف بسبب احتوائه على نسب من الفتالات تتجاوز المسموح به وعدم مطابقته من حيث الخصائص.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2025-2026، وضمان سلامة التلاميذ وجودة الأدوات المستعملة، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل وكذلك عند التوريد، حمايةً لصحة الناشئة.


الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
Babnet

