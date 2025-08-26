عودة مدرسية: حجز أكثر من 7 آلاف قطعة طباشير و 20 الف قلم شمعي

أسفر البرنامج الاستباقي لمراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية، الذي نفذته المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ جويلية الماضي، عن حجز 7060 قطعة طباشير و20.880 قلماً شمعياً لاحتوائها على نسب من المعادن الثقيلة تفوق الحدود المسموح بها.



تفاصيل المراقبة



مراقبة عند التوريد



* تم القيام بـورفعمن أصناف مختلفة مثل الطباشير، الألوان المائية، الممحاة، أقلام الزينة، الأقلام الشمعية، أقلام اللوحة، الصلصال، أقلام الحبر الجاف، أغلفة الكراسات، أقلام الرصاص، المساطر، اللصق والأقلام اللبدية.* شملت المراقبة، ومطابقة بيانات التأشير، وخلو اللصق المدرسي من المواد المحلّة العضوية، فضلاً عن منع ترويج أدوات مدرسية شبيهة بالمواد الغذائية.* جرى رفع عينات لتحاليل مخبرية للتأكد من خلو المستلزمات من مواد كيميائية خطرة مثلخلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، تمتورفعمن المستلزمات المدرسية، وأفضت النتائج إلى:* إعادة تصدير وإتلافلعدم مطابقتها للخصائص الجرثومية.* إتلافبسبب احتوائه على نسب من الفتالات تتجاوز المسموح به وعدم مطابقته من حيث الخصائص.ويأتي هذا البرنامج في إطار، وضمان سلامة التلاميذ وجودة الأدوات المستعملة، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل وكذلك عند التوريد، حمايةً لصحة الناشئة.