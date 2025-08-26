مصر تصدر بيانا بعد القبض على حامي السفارة في لندن

وقالت الخارجية المصري إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالاً هاتفياً مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، أكد فيه أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن مساء أمس، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، مؤكداً تطلعنا للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

من جانبه، كلف الوزير عبد العاطي السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض علي المواطن المصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه.وأشارت أن عبد العاطي بحث مع المسؤول البريطاني العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات الخطيرة في قطاع غزة، حيث أدان الوزير عبد العاطي استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني والتي كان آخرها استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني والاقتحام الاسرائيلي المرفوض وغير المبرر لمدينة رام الله، مؤكداً رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة والاستمرار في عرقلة اسرائيل نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية مما أدى إلى تدهور كارثي غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة وصولاً إلى المجاعة، منوهاً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ورحب وزير الخارجية بإعلان عدد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 جوان 1967 هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لجميع شعوب المنطقة.