القبض على المتصدين للهجوم على السفارة المصرية في لندن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad7ad0661506.44122838_pinegfohqljkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025
      
ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، بعد أن تصدى لمحاولة اعتداء على مبنى السفارة المصرية في العاصمة البريطانية.

جاء ذلك بعد ساعة من القبض على أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج.



ونشر أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ولاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الشرطة والمخابرات الانجليزية في لندن مع الخونه راحو لابن مصر البطل الى جراهم زى الخرفان وكانوا دخلين عليه عشره وهو لوحده زى الاسد جراهم وجابو الشرطه فى دقيقه ليه.

وتطارد الشرطة الهولندية، الشاب المصري يوسف حواس، أحد قيادات اتحاد شباب المصريين بالخارج، على خلفية مشاركته في واقعة حماية مبنى السفارة المصرية في هولندا.

وأكدت مصادر، أن حواس بخير ولم يتعرض لأي مكروه، مشيرة إلى أن ما يجري هو إجراءات ملاحقة فقط دون أن يصيبه أي أذى.

وكانت سفارات وممثليات مصر في الخارج تعرضت في الآونة الأخيرة لهجمات واسعة مختلفة، أبرزها في هولندا، ما دفع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للتحدث في فيديو تم تسريبه منذ أسبوعين تقريبا عن هذا الأمر، مطالبا بمعاقبة كل المسؤولين عن هذه الهجمات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يتحدث فيه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع سفير القاهرة في هولندا عماد حنا، حول "وضع قفل على باب السفارة وإغلاقها"


